Ranjeni Topničarji le do točke na Portugalskem

Za uvod v četrti krog lige Europa je Arsenal v Guimaraesu remiziral z Vitorio (1:1). Arsenal je povedel v 81. minuti po golu Shkodrana Mustafija, portugalska ekipa pa je izenačila deset minut kasneje. Topničarji, ki niso slavili na zadnjih štirih tekmah v vseh tekmovanjih, so tako na tekmi četrtega kroga oddali prve točke v ligi Europa, Vitoria pa je v drugem najmočnejšem evropskem nogometnem tekmovanju osvojila prvo točko v tej sezoni. V četrtek bodo na delu tudi slovenski legionarji.

Vid Belec in Roman Bezjak bosta v četrtek z Apoelom gostila Qarabag. Ekipi sta se v prejšnjem krogu razšli z remijem. Z neodločenim izidom se je v tretjem krogu končal tudi obračun kijevskega Dinama z Benjaminom Verbičem in Köbenhavna. Moštvi se bosta zdaj pomerili še na Danskem. Andraž Šporar in Kenan Bajrić se bosta s Slovanom poskušala Wolvesom oddolžiti za poraz v preteklem krogu.

Na Madžarskem se bosta še na drugem slovenskem obračunu pomerila Ferencvaroš Mihe Blažiča in CSKA Jake Bijola. Na prvem srečanju je zelenico nasmejan zapustil Blažič. Domen Črnigoj bo z Luganom gostil Mälmo, St. Etienne z Robertom Berićem pa bo priložnost za uspeh iskal na gostovanju pri Oleksandriyji.

Najboljši strelci: 4 - Šporar (Slovan Bratislava)

3 - Angel (Getafe), Keseru (Ludogorec), Malen (PSV Eindhoven), Martinelli (Arsenal)

...

Liga Europa, skupinski del (4. krog):