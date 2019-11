Šporar, kralj strelcev lige Europa, na Otoku

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Danes bo pestro v ligi Europa. Na nastope se pripravlja ogromno slovenskih legionarjev, med njimi tudi najboljši strelec tekmovanja Andraž Šporar, ki bo danes gostoval na Otoku pri Wolverhamptonu. V Budimpešti se bosta v slovenskem obračunu udarila Miha Blažič in Jaka Bijol. V uvodnem dejanju 4. kroga lige Europa je Arsenal v sredo remiziral v gosteh pri Vitorii (1:1).

Apoel Vida Belca in Romana Bezjaka, ki zaradi poškodbe ne bo kandidiral za nastop, bo danes gostil Qarabag. Ekipi sta se v prejšnjem krogu razšli z remijem. Z neodločenim izidom se je v tretjem krogu končal tudi obračun kijevskega Dinama z Benjaminom Verbičem in Köbenhavna. Moštvi se bosta zdaj pomerili še na Danskem. Andraž Šporar in Kenan Bajrić se bosta s Slovanom poskušala Wolvesom oddolžiti za poraz v preteklem krogu.

Na Madžarskem se bosta še na drugem slovenskem obračunu pomerila Ferencvaroš Mihe Blažiča in CSKA Jake Bijola. Na prvem srečanju je zelenico nasmejan zapustil Blažič. Lugano bo gostil Mälmo, a brez poškodovanega Domna Črnigoja, St. Etienne pa bo z Robertom Berićem priložnost za uspeh iskal na gostovanju pri Oleksandriyji.

Robert Berić bo s St. Etiennom na delu v Ukrajini. Foto: Reuters

V sredo je v uvodnem dejanju 4. kroga Arsenal na Portugalskem povedel v 81. minuti po golu Shkodrana Mustafija, portugalska ekipa pa je izenačila deset minut pozneje. Topničarji, ki niso slavili na zadnjih štirih tekmah v vseh tekmovanjih, so tako na tekmi četrtega kroga oddali prve točke v ligi Europa, Vitoria pa je v drugem najmočnejšem evropskem nogometnem tekmovanju osvojila prvo točko v tej sezoni.

