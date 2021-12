Lewandowski odprl dušo: Upam, da so bile Messijeve besede iskrene

Čeprav je poljski as spadal med največje kandidate za najbolj prestižno individualno priznanje v svetu nogometa, se je moral na koncu zadovoljiti z drugim mestom. Ko so sešteli glasove 180 novinarjev s celega sveta, je največ točk zbral Lionel Messi in tako že sedmič, kar je nov rekord, prejel zlato žogo.

Lewandowski je v prejšnji sezoni na 40 tekmah v dresu Bayerna dosegel kar 48 zadetkov. Z Bayernom je postal nemški in svetovni prvak, osvojil nemški in evropski superpokal. Odlično mu gre tudi v tej sezoni. Trenutno je prvi strelec lige prvakov in nemške bundeslige, kjer je na 14 tekmah dal že 16 zadetkov. Foto: Reuters

''Ne morem reči, da sem bil srečen, ampak ravno nasprotno. Bil sem žalosten. Bil sem tako blizu nagrade in se za prvo mesto potegoval z Messijem. Zelo ga spoštujem, spoštujem njegove igre in vse, kar je dosegel. Že dejstvo, da sem bil v igri za naslov z njim, kaže na to, kako visoko raven sem dosegel,'' je Robert Lewandowski teden dni po prireditvi v francoski prestolnici, ki je zaradi razpleta glasovanja dvigovala kar nekaj prahu, spregovoril o tem, kako se je počutil v Parizu. To je povedal za poljsko televizijo Kanale Sportowym.

Messi: Robert, zaslužiš si zlato žogo

Messi je bil v prejšnji sezoni najboljši strelec španskega prvenstva, z Barcelono pa je osvojil tretje mesto v la ligi. Osvojil je španski pokal, tudi s pomočjo njegovih dveh zadetkov v finalu, z Argentino pa je postal južnoameriški prvak, in kot najboljši strelec ter igralec turnirja končno proslavljal prvo veliko lovoriko z gavči. Foto: Reuters Že pred prireditvijo je izvedel, da ne bo prvi. Prejel je tolažilno nagrado, priznanje za najboljšega napadalca leta, a to ni moglo odtehtati razočaranja, da ni bil prvič v karieri okronan za najboljšega na svetu.

Lewandowski je za leto dni starejšim Argentincem zaostal 33 točk (580 proti 613), Messi pa se je v govoru na odru spomnil tudi na Poljaka. ''Robert, zaslužiš si zlato žogo. Lani smo se vsi strinjali, da bi moral prejeti nagrado. Upam, da ti bo France Football izročil priznanje. Zaslužiš si ga. Upam, da ga boš prejel in bo lahko krasil tvoj dom,'' je povedal zvezdnik PSG, ki je pred poletno selitvijo v Pariz vso člansko kariero nastopal v dresu Barcelone.

Kako se je na njegove besede odzval Poljak? Pojasnil je, da v njem niti ne gori preveč velika želja, da bi naknadno prejel zlato žogo za leto 2020, in dejal: ''Želim si verjeti, da so bile njegove besede iskrene, da so predstavljale vljuden odziv velikega igralca in da niso bile le prazne.''

Bi Lewandowski lani resnično zmagal?

Argentinski superzvezdnik je s sedmimi zlatimi žogami absolutni rekorder. Foto: Reuters Kako o ideji in ''pobudi'' Messija o tem, da bi bila navkljub lanskoletni odpovedani prireditvi naknadno podeljena zlata žoga Lewandowskemu, razmišlja urednik France Football Pascal Ferre?

Francoz, ki si je pred podelitvijo zaradi določenih izjav nakopal jezo Cristiana Ronalda, je dejal: ''To, kar je rekel Messi, so lepe in pametne besede. Ne smemo pa hiteti in delati prehitrih zaključkov. Lahko pomislimo na to, a moramo istočasno spoštovati zgodovino izbora zlate žoge, ki temelji na glasovanju. Ne moremo biti popolnoma prepričati, ali bi Lewandowski resnično lani zmagal. Tega ne moremo vedeti, ker ni bilo glasovanja. Če pa smo iskreni, je imel Lewandowski res velike možnosti za zmago,'' je Ferre namignil, da France Football ne bo naknadno podelil priznanja, s katerim bi postal Lewandowski edini poleg Luke Modrića (2018), ki je v zadnjih 15 letih prejel zlato žogo poleg veličastnega nogometnega dvojca Messi – Ronaldo.