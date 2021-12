Beseda Cristiana Ronalda, ki dviguje prah

Argentinski superzvezdnik Lionel Messi je bil za najboljšega nogometaša na svetu v letu 2021 okronan v ponedeljek, a so družbena omrežja še vedno polna debat o tem, ali si je resnično zaslužil zlato žogo. Eden izmed navijačev Cristiana Ronalda je bil tako nezadovoljen z izborom in šestim mestom CR7, da je letošnje dosežke Portugalca primerjal s tistimi Messija in Roberta Lewandowskega ter ugotovil, da si zvezdnik PSG ni zaslužil priznanja. Ronaldo je na njegovo objavo na Instagramu odgovoril z dvignjenim palcem in kratkim komentarjem: "To so dejstva."

Prvič po letu 2010 se je zgodilo, da se Cristiano Ronaldo v izboru za zlato žogo, največjega individualnega priznanja v svetu nogometa, ni znašel med najboljšimi tremi kandidati. Še več, 36-letni Portugalec je v glasovanju, ki poteka pod okriljem francoske revije France Football in v katerem sodeluje 180 novinarjev z vsega sveta, zasedel zanj skromno šesto mesto. To je številne njegove privržence spravilo v slabo voljo.

Želja, da bi imel več zlatih žog od Messija

O Ronaldu se je razpredalo že nekaj ur pred slavnostnim večerom v Parizu, na katerem je Lionel Messi prejel svojo že sedmo zlato žogo. Takrat so namreč odmevale besede urednika francoske revije Pascala Ferreja. Povedal je, da mu je Portugalec zatrdil, da je njegov veliki cilj, da se od nogometne kariere poslovi z večjim številom zlatih žog od Messija. Ronaldo je njegove besede v daljši objavi na Instagramu označil za laž ter poudaril, da poskuša v nogometni karieri vedno slediti načelom fair-playa in da želi vedno športno čestitati zmagovalcem.

Na njegovo smolo je kmalu za tem po spletu zaokrožil del pogovora s Piersom Morganom iz leta 2019, v katerem je povedal natanko to, kar je svetu predočil Ferre. "Želim si osvojiti največ zlatih žog. Mislim si to tudi zaslužiti. Messi je fantastična oseba, odličen igralec, ki piše zgodovino nogometa. A mislim, da bi moral jaz imeti šest, sedem, osem zlatih žog. Več od njega," je takrat dejal angleškemu novinarju. Nogometna javnost se je tako zamislila o iskrenosti Ronaldovih besed, ko je označil Ferreja za lažnivca, po novi zlati žogi, ki jo je v ponedeljek prejel Messi (7), pa bo Ronaldo še toliko težje uresničil cilj, saj zdaj za Argentincem zaostaja že za dve priznanji (5).

Navijača zmotilo, da je najboljši Messi. Ronaldo ga je podprl.

O nezadovoljstvu 36-letnega Portugalca, ki je pričakoval drugačen razplet glasovanja za letošnjega dobitnika zlate žoge, pa dovolj zgovorno priča tudi komentar, namenjen objavi njegovega navijača na Instagramu. Ronaldo sledi uporabniku z imenom Cristiano Ronaldo – The Legendary. Ta je prepričan, da si Messi letos ni zaslužil zlate žoge.

Izbor je označil za krajo, prevaro, sramotno in obžalovanja vredno dejanje ter dodal, da vsak, ki je dovolj pameten, že ve, kdo bi si zaslužil nagrado. Pri nizanju Ronaldovih dosežkov v letu 2021, ko je nosil dres Juventusa, Manchester Uniteda in portugalske reprezentance, je zapisal, da je dosegel 43 zadetkov, od tega šest na petih tekmah lige prvakov, prav vsi so bili odločilni za rezultat Uniteda, ne glede na starost pa še vedno ustvarja čudeže na igrišču in pogosto navdušuje svet.

"Ali resnično mislite, da se je pet nogometašev v tem letu bolj izkazalo od njega? Nikoli. Lahko bi se na primer za nagrado potegoval z Lewandowskim, ki je imel boljšo sezono z Bayernom kot Ronaldo z Juventusom, a je bil Cristiano boljši z reprezentanco. Nagrado pa je osvojil Messi, ki je z Barcelono osvojil le španski pokal, odkar je Ronaldo zapustil Real, sploh še ni zadel na el clasicu, na največjih tekmah leta ga je zmanjkalo, osvojil je Copa Americo, ki bi morala biti na vsaka štiri leta, a je skoraj vsako leto (v zadnjih šestih letih so bile kar štiri izvedbe – 2015, 2016, 2019 in 2021, op. p.). Na južnoameriškem prvenstvu ni dosegel zadetka ne v polfinalu ne v finalu, pri PSG pa ga spremlja skromna individualna statistika," je na Instagramu zapisal Ronaldov navijač in dodal, da bi moral Cristiano po njegovem mnenju "300-odstotno" osvojiti nagrado.

Pred sredinim srečanjem med PSG in Nico (0:0) sta svoji priznanji, trofejo Leva Jašina in pa zlato žogo, pariškemu občinstvu pokazala Gianluigi Donnarumma in Lionel Messi. Foto: Guliverimage

"Zaman so čudoviti zadetki s škarjicami, naslovi prvaka z vsakim klubom, to, da je najboljši strelec tekmovanja in da je dosegel hat-trick na svetovnem prvenstvu. Še vedno poskrbijo, da mu ne podelijo nagrade. Za Messija veljajo drugačna merila. Lahko ima slabšo sezono, a bodo vedno našli način, da ga častijo in mu predajo priznanje," je zapisal.

Ronaldo se je odzval na zapis z všečkom, objavi je namenil dvignjen palec, hkrati pa dodal besedo, ki je kmalu zaokrožila po svetu. '"Dejstva (Facts)," je zapisal zvezdnik Manchester Uniteda, ki je v začetku tedna prek Instagrama poudaril, da sledi načelom fair-playa in želi vedno športno čestitati zmagovalcem. Glede na njegove pritrdilne besede navijaču, češ da so to dejstva, s končno uvrstitvijo, šestim mestom v izboru za zlato žogo, še zdaleč ni bil zadovoljen ...