Letsch pri Bochumu naslednik Reisa

Thomas Letsch je novi trener nemškega nogometnega prvoligaša Bochuma. Kot so sporočili iz kluba z dna razpredelnice bundeslige, je 54-letni nekdanji trener nizozemskega prvoligaša Vitesseja z novo sredino podpisal pogodbo do leta 2024.

"Thomas Letsch je naša sanjska rešitev za mesto glavnega trenerja," so zapisali pri Bochumu. Športni direktor Patrick Fabian je dodal, da ima "potrebne izkušnje v profesionalnem nogometu in je sposoben sestaviti ekipo z jasno strukturo in idejo igre".

Letsch je na trenerskem stolčku zamenjal Thomasa Reisa, ki je so ga v klubu prejšnji teden odpustili po šestih porazih na uvodnih šestih tekmah nemškega prvenstva. Ekipo je vodil zadnja tri leta.