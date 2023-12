Lepši časi pred navijači Rdečih vragov? V klub vstopa britanski milijarder.

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Jim Ratcliffe je ustanovitelj kemičnega podjetja Ineos, v svet športa pa je vstopil že pred leti, ko je kupil profesionalno kolesarsko moštvo Sky in ga preimenoval v Ineos Grenadiers. Četrtinski delež Manchester Uniteda naj bi kupil za dobre 1,5 milijarde evrov, zavezal naj bi se, da bo 300 milijonov takoj vložil v obnovo kultnega stadiona Old Trafford, poročajo britanski mediji.

Unitedu v tej sezoni ne gre prav dobro, v angleškem prvenstvu je šele na osmem mestu in ga čaka težko delo, da še ujame mesta, ki vodijo v evropske pokale. Po poročanju otoških medijev za zdaj še ni ogrožena služba glavnega trenerja, Nizozemca Erika ten Haga, prav tako v zimskem prestopnem roku ni načrtovanih kakšnih velikih nakupov.

Posel mora zdaj potrditi še vodstvo Premier League in to lahko traja od šest do osem tednov, še pišejo britanski mediji. Je pa Ratcliffe že napovedal, da bo v kljub pripeljal svoje strokovnjake iz kolesarstva, računa tudi na pomoč vodje kolesarske ekipe Dava Brailsforda.

Navijači Rdečih vragov so novico pospremili z mešanimi občutki, prihod Ratcliffa sicer pozdravljajo, želeli pa so si, da bi družina Glazer izgubila večinski delež v klubu. To se ni zgodilo.

