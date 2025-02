Leipzig dodatnih šest tednov brez Schlagerja

Nemški nogometni prvoligaš Leipzig, za katerega igrata tudi Benjamin Šeško in Kevin Kampl, bo dodatnih šest tednov brez avstrijskega vezista Xaverja Schlagerja zaradi težav s kolenom, so sporočili iz kluba.

Pri Leipzigu so pojasnili, da je Xaver Schlager ta teden prestal manjši poseg na kolenu in bo začel tekaške vaje prihodnji teden, z ekipo pa bo po predvidevanjih spet vadil po marčevskem reprezentančnem premoru, ki bo med 17. in 27. marcem.

Schlager se je novembra vrnil po strgani križni vezi, a si je januarja spet poškodoval koleno.

Šeška, Kampla in druščino v nedeljo čaka prvenstveni obračun s St. Paulijem.

