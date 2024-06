Legendo italijanske reprezentance oropali in poškodovali

Nekdanjega italijanskega nogometaša in dobitnika zlate žoge Roberta Baggia so v noči na petek oropali v njegovi vili na severovzhodu Italije in ga lažje poškodovali. Vlom se je zgodil, ko je z družino po televiziji spremljal tekmo med Italijo in Španijo na evropskem prvenstvu v Nemčiji.

Pet oboroženih kriminalcev je vstopilo v vilo pri Vicenzi, nekdanji nogometaš jih je skušal ustaviti, a ga je eden od njih z ročajem pištole udaril v čelo. Roberto Baggio in njegova družina so bili nato zaklenjeni v sobo, kriminalci pa so v vili iskali denar in nakit. Po poročanju Corriere della Sera je ta vlom trajal približno 40 minut, in ko je Baggio ugotovil, da so vlomilci odšli, je razbil vrata in poklical karabinjerje. Sam je moral v bolnišnico, da so mu zašili rano na čelu.

Roberto Baggio, napadalec in dobitnik zlate žoge leta 1993, je igral v največjih italijanskih klubih Juventus, Inter in Milan. Z reprezentanco se je leta 1994 uvrstil v finale svetovnega prvenstva, ki ga je po enajstmetrovkah dobila Brazilija.