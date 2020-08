Leeds prva ovira Liverpoola na poti do ubranitve naslova

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Angleški nogometni prvak Liverpool bo v prvem krogu državnega prvenstva 12. septembra igral proti novincu med prvoligaši Leedsu. Tako je določil žreb tekmovanja, ki so ga opravili danes. Nekateri klubi, ki so v avgustu igrali v evropskih tekmovanjih v Nemčiji in na Portugalskem, bodo sezono 2020/21 začeli nekoliko pozneje.