Lampard prevzema novega Premierligaša

"V veliko čast mi je, da bom vodil klub z bogato zgodovino," je dejal Lampard, ki je pred prihodom na Goodison Park vodil Derby County, dve leti pa tudi Chelsea, za katerega je sicer igral med letoma 2001 in 2014.

🗨️ | "It is a huge honour for me to represent and manage a club the size and tradition of Everton Football Club."



