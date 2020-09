Španska liga se bo zaradi spora začela z enodnevno zamudo

Otvoritvena tekma španske prve nogometne lige bo zaradi spora med vodstvom tekmovanja (La Liga) in krovno zvezo (RFEF) odigrana dan kasneje od prvotnega načrta. Tekma med Granado in Athletic Bilbaom bo tako odigrana v soboto ob 18.30, so v sredo zvečer sporočili z La Lige.

Prvo tekmo bosta tako v soboto po prvotnem načrtu ob 16. uri igrala Eibar in Celta Vigo. S ponedeljka na nedeljo (14.00) pa je prestavljena tekma med Alavesom in Betis Sevillo, poročajo agencije.

Vodstvo španske nogometne zveze vztraja pri tem, da bi se La Liga odpovedala petkovim in ponedeljkovim tekmam, ki med navijači niso popularne in očitno je La Liga tej zahtevi popustila. Drugače je bilo v obdobju pandemije koronavirusa, ko so se tekme igrale pred praznimi tribunami in RFEF temu ni nasprotoval.

A tudi z začetkom novega tekmovanja gledalcev na tribunah še ne bo. Vodilni v španskem nogometu so upali, da se bodo pristojne oblasti odločile drugače, a število okužb na Iberskem polotoku vnovič narašča, zato dovoljenja za ogled tekem v živo še ni.

Sicer pa v španskem nogometu že dolgo obstaja spor med zvezo in vodstvom tekmovanja o tem, kdo bo določal ure in kraje tekmovanja. Zveza se zavzema za tekme ob koncih tedna, La Liga pa izpostavlja, da so prihodki z naslova televizijskih pravic bistveno višji, če klubi igrajo štiri dni v tednu namesto dveh.

