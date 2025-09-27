Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
M. P., Š. L., STA

Sobota,
27. 9. 2025,
16.55

Osveženo pred

49 minut

Špansko prvenstvo, sedmi krog

V živo: Oblaku Real zabil že dva gola, v kader Barcelone se vrača Yamal

Jan Oblak Atletico Madrid | Jan Oblak je na težki preizkušnji proti Realu. | Foto Reuters

Jan Oblak je na težki preizkušnji proti Realu.

Foto: Reuters

V sedmem krogu španske la lige se igra veliki madridski derbi med Atleticom Jana Oblaka in Realom. Začetek tekme v soboto že ob 16.15. Slovenski vratar je na izjemno zahtevni nalogi, saj je Real po šestih tekmah še brez praske, medtem ko je Atletico na šestih tekmah do zdaj zbral le devet točk. Z zadetkom Robina Le Normanda je Atletico povedal v 14. minutu, a sta sredi prvega polčasa Oblaka premagal Kylian Mbappe in Arda Güler.

Jan Oblak
Sportal Oblak in Barcelona do zmage po preobratu, sanjski niz Reala se nadaljuje

Atletico je v sredo zvečer odigral napeto tekmo proti Rayu Vallecanu, ekipa Diega Simeoneja pa je proti koncu zaostajala z 1:2. Potem je Julian Alvarez dosegel svoj drugi in nato še tretji gol, s čimer je dokončal preobrat in svoji ekipi zagotovil pomembne tri točke. Simeonejeva ekipa je izgubila tudi uvodno tekmo lige prvakov proti Liverpoolu, zato je razumljivo začetek sezone zanje veliko razočaranje, a zmaga v madridskem derbiju bi jim lahko zagotovila odskočno desko, ki jo potrebujejo. Kljub precejšnji prenovi ekipe to poletje ima Atletico najslabši začetek, odkar ga je pred več kot desetletju prevzel Simeone – dve zmagi na šestih tekmah.

Kylian Mbappe | Foto: Reuters Kylian Mbappe Foto: Reuters Atletico, ki je v preteklih sezonah pogosto stavil na obrambo, je sezono v tem vidiku igre začel slabše od pričakovanj, saj je v šestih tekmah prejel že sedem golov, v ligi prvakov pa je proti Liverpoolu prejel tri. To med navijači Atletov pred derbijem z Realom in njihovimi številnimi orožji povzroča nemalo skrbi, še posebej ob predpostavki, da je francoski napadalec Kylian Mbappe v izvrstni formi, dosegel je že sedem golov, tri več kot naslednji najboljši strelec, le na eni tekmi do zdaj pa mu ni uspelo zadeti. V torek je dvakrat zadel, ko je Levante premagal s 4:1.

Vsak od zadnjih treh madridskih derbijev v la ligi se je končal z 1:1, medtem ko je Atletico dejansko neporažen na zadnjih petih srečanjih z Real Madridom v domačem prvenstvu od septembra 2022. To bo prvi derbi španske prestolnice za Xabija Alonsa kot trenerja Madrida, potem ko je za ta klub igral že v sezonah 2009–14.

Flick napoveduje vrnitev Yamala

Štiri dni pred tekmo lige prvakov proti PSG-ju je trener Barcelone Hansi Flick napovedal, da se bo Lamine Yamal, ki je bil odsoten dva tedna, vrnil na igrišča že to nedeljo proti Realu Sociedadu. "Ne glede na to, ali bo na klopi ali v ekipi, bo verjetno igral nekaj minut," je nemški trener povedal o 18-letnem krilnem igralcu. Ta je zaradi bolečin v dimljah izpustil prejšnje štiri tekme Barcelone. "Vsi so prepričani, da je pravi čas za njegovo vrnitev. Veseli smo, da ga imamo možnost vključiti v ekipo že za jutrišnjo tekmo."

Nekdanji trener Bayerna iz Münchna, ki se bo moral v prihodnjih tednih spopasti z odsotnostjo Brazilca Raphinhe, španskih vezistov Gavija in Fermina Lopeza ter vratarjev Joana Garcie in Marc-Andreja ter Stegena, je ponovno izrazil zaupanje v izkušenega Wojciecha Szczesnyja, ki bo sedaj branil v golu.

Nogometaši Espanyola so v uvodni tekmi sedmega kroga v petek zvečer igrali neodločeno 0:0 z Girono.

Špansko prvenstvo, sedmi krog:

Petek, 26. september:

Sobota, 27. september:

Nedelja, 28 september:

Ponedeljek, 29. avgust:

Lestvica:

Najboljši strelci :

– Mbappe (Real)
– Alvarez (Atletico), Eyong (Levante), Muriqi (Mallorca), Torres (Barcelona)
3 – Buchanan (Villarreal), Duro (Valencia), Iglesias (Celta), Liso (Getafe), Milla (Espanyol), Mir (Elche), Raphinha (Barcelona), Romero (Levante), Vinicius (Real), Lewandowski (Barcelona)

 
