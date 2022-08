Real navdušil brez Casemira, Ancelotti izpostavil Modrića: Luka je neuničljiv!

Beli baletniki so s prepričljivo zmago v Galiciji ohranili stoodstoten izkupiček v tej sezoni. Celto so ugnali s 4:1, na igrišču pa je izstopal Luka Modrić. ''Modrić je neuničljiv. Vedno je pripravljen in vedno igra dobro. Njegov zadetek (v 41. minuti je atraktivno zadel po strelu z razdalje za 2:1, op. p.) je odločil srečanje v našo prid. Do takrat smo spremljali dokaj enakovredno tekmo,'' je trener Carlo Ancelotti pohvalil Dalmatinca, ki bo prihodnji mesec dopolnil že 37 let. Proti Celti je prispeval zadetek in podajo, to pa je bila prva tekma, ki jo je Hrvat v zvezni vrsti odigral brez pomoči dolgoletnega soigralca Casemira.

Brazilec se je pridružil Manchester Unitedu, ki se nahaja v ogromni krizi, v udarni enajsterici Reala pa ga je zamenjal mladi Francoz Aurelien Tchouameni. ''Ima drugačne kakovosti od Casemira. Danes se je izkazal,'' je zadovoljil trenerja. Zmaga Reala bi bila lahko še višja, če bi Eden Hazard v zaključku srečanja izkoristil najstrožjo kazen.

Čeprav so navijači pričakovali, da jo bo izvedel Karim Benzema, ki je bil z bele točke uspešen že v prvem polčasu, je francoski napadalec prijazno odstopil izvajanje Belgijcu, ki si pri Realu nikakor ne more ustvariti slovesa, s katerim je pred leti, ko je nastopal za Chelseaja, spadal med najboljše nogometaše na Otoku.

Špansko prvenstvo, 2. krog: Petek, 19. avgust:

Espanyol : Rayo Vallecano 0:2 (0:1)

Sevilla : Valladolid 1:1 (0:0) Sobota, 20. avgust:

Osasuna : Cadiz 2:0 (1:0)

Mallorca : Betis 1:2 (0:1)

Celta Vigo : Real Madrid 1:4 (1:2) Nedelja, 21. avgust:

17.30 Athletic Bilbao - Valencia

19.30 Atletico Madrid (Jan Oblak) - Villarreal

22.00 Real Sociedad - Barcelona Ponedeljek, 22. avgust:

20.00 Elche - Almeria

22.00 Girona - Getafe