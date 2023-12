Boleč poraz slovenskih futsalistov

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Slovenci so po tesnem porazu s Čehi ostali brez možnosti za preboj na svetovno prvenstvo.

Slovenci so po tesnem porazu s Čehi ostali brez možnosti za preboj na svetovno prvenstvo. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida

Slovenija je kvalifikacije začela s porazom v Italiji (0:3), nato je z 2:1 premagala Češko, igrala 1:1 s Španijo, v gosteh proti slednji izgubila z 0:4, nato pa je premagala še Italijo s 4:2.

S takšnim izkupičkom je v zadnji krog prišla v položaju, ko je lahko računala na preboj v dodatne kvalifikacije, če bi bila ena najboljših štirih drugouvrščenih ekip.

Junak tekme proti Italiji Jeremy Bukovec je Slovenijo proti odpisani Češki pripeljal v vodstvo v 11. minuti, ko je zadel iz bližine. Pet minut pred koncem polčasa je Luka Čop zapravil dve lepi priložnosti, je pa svojo v 18. minuti unovčil Matej Slovaček za izenačenje na 1:1.

V uvodu drugega dela je bil takoj Čop v priložnosti, ob koncu 28. minute pa so Čehi povedli, ko je pred golom žogi spremenil smer David Drozd. Slovenska igra ni in ni prav stekla, tako da je selektor Slovenije Tomislav Horvat šest minut pred koncem vzel minuto odmora in fante pozval k bolj tveganemu pristopu, saj je zanje igrala le zmaga.

Varovanci Tomislava Horvata so izgubili z 2:3. Foto: Jure Banfi/alesfevzer.com

To se jim je obrestovalo v 37. minuti, ko je po igri brez vratarja zadel Žan Janež. Slovenci so nadaljevali brez vratarja, a v 39. minuti je Češka kaznovala napako, Tomaš Vnuk je zadel za 3:2. Na drugi tekmi je Španija, ki bo edina iz te skupine šla na SP, v Italiji zmagala s 4:0.

Zmagovalci skupin so se neposredno uvrstili na svetovno prvenstvo, to so Francija, Kazahstan, branilka naslova Portugalska, Španija in Ukrajina.

Štiri najboljše drugouvrščene reprezentance pa bodo igrale dodatne kvalifikacije, ki bodo med 8. in 17. aprilom 2024. Zmagovalca dveh parov bosta potovala na svetovno prvenstvo. Tja so se prebile Poljska, Hrvaška, Finska in Nizozemska.

V reprezentanci Slovenije so bili Nejc Berzelak (Siliko), Luka Lovrec (Meteorplast Šic bar), Igor Osredkar (Bubamara Cazin), Teo Turk (Dosson), Klemen Duščak (Dobovec), Nejc Hozjan (Sandro Abate), Matej Fideršek (Minerva), Žan Janež (Siliko), Max Vesel (Siliko), Jeremy Bukovec (Olmissum Omiš), Luka Čop (The Nutrition Extrem) in Nejc Kovačič (Oplast Kobarid).