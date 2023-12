Slovenci ostajajo v igri za svetovno prvenstvo

Slovenska futsalska reprezentanca je v ljubljanskem Tivoliju na predzadnji tekmi kvalifikacij za svetovno prvenstvo 2024 gostila Italijo in jo premagala s 4:2 (2:1). Izbrance Tomislava Horvata, ki so tako še v igri za svoje prvo SP, zadnja tekma čaka 20. decembra na Češkem.

Slovenci so v boju za svoje prvo SP morali premagati Italijo, da bi ostali v igri. Toda začetek ni bil najboljši, saj so gosti po slabih dveh minutah povedli, zadel je Carmelo Musumeci. Jeremy Bukovec pa je v sedmi minuti Sloveniji priigral izenačenje.

V isti minuti je eden najboljših igralcev Italije Alex Merlim dobil rdeči karton, potem ko je udaril Bukovca. Ta pa je v 14. minuti kaznoval nešportno potezo in se vpisal med strelce za slovensko vodstvo z 2:1.

Matej Fideršek Foto: Filip Barbalić/www.alesfevzer.com

V drugem polčasu so Slovenci še povečali vodstvo, na 3:1 je v 26. minuti zadel Žiga Čeh po Bukovčevi podaji. Minuto pozneje je Marcelo zmanjšal zaostanek Italijanov, toda kapetan Igor Osredkar je v 39. minuti zagotovil zmago Slovenije, s katero jo ohranja v boju za mundial.

"Mislim, da sta bila ta zadetka najpomembnejša v karieri, glede na to, kaj sta prinesla. Ampak delo še ni dokončano, čaka nas še tekma na Češkem in tja gremo po zmago," je dejal dvakratni strelec Bukovec.

Zmagovalci skupin se bodo neposredno uvrstili na svetovno prvenstvo. Štiri najboljše drugouvrščene reprezentance pa bodo igrale dodatne kvalifikacije, ki bodo med 8. in 17. aprilom 2024. Zmagovalca dveh parov bosta potovala na svetovno prvenstvo.

V reprezentanci Slovenije so Nejc Berzelak (Siliko), Luka Lovrec (Meteorplast Šic bar), Igor Osredkar (Bubamara Cazin), Teo Turk (Dosson), Žiga Čeh (Dobovec), Klemen Duščak (Dobovec), Nejc Hozjan (Sandro Abate), Matej Fideršek (Minerva), Žan Janež (Siliko), Max Vesel (Siliko), Denis Totošković (The Nutrition Extrem), Jeremy Bukovec (Olmissum Omiš), Luka Čop (The Nutrition Extrem) in Nejc Kovačič (Oplast).