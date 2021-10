Slovenci po prekinitev črnega niza v gosteh

V petek bodo v kvalifikacijski skupini H odigrane tekme sedmega kroga. Slovenija se letos ne more pohvaliti z uspehom na gostovanjih. Tako v Sočiju (1:2) kot v Nikoziji (0:1) in Splitu (0:3) je ostala praznih rok, zaradi skromnega izkupička v gosteh pa na lestvici zaseda "šele" četrto mesto. Za vodilnim dvojcem, ki ga sestavljata Hrvaška in Rusija, štiri tekme pred koncem zaostaja šest točk. V slovenskem taboru se zavedajo, da morajo do konca ciklusa ujeti in zadržati zmagoviti ritem. Šele v tem primeru bi se lahko, če bi jim šli na roko tudi nekateri rezultati tekmecev na drugih tekmah, resneje vključili v boj za nastop na SP 2022 v Katarju.

Malta je v kvalifikacijskem ciklusu za SP 2022 osvojila štiri točke. Doma je premagala Ciper, v gosteh pa presenetila Slovaško. Foto: Reuters

Izbranci Matjaža Keka so na Malto odpotovali v četrtek, v petek pa bodo skušali nadaljevati uspešno statistiko. Majhno otoško državico so namreč premagali še vselej, ko se je igralo za kvalifikacijske točke. Slovenski reprezentanti so prepričani, da bodo prikazali boljšo predstavo kot na zadnji tekmi na Hrvaškem, selektor Kek pa pričakuje tudi učinkovitejšo igro v napadu. Za zdaj se lahko Slovenija pohvali le s štirimi doseženimi zadetki in slabo razliko v zadetkih (4:7). Ko je Malta prejšnji mesec gostovala v Stožicah, je njeno mrežo po strelu z bele točke zatresel Sandi Lovrić.

Hrvaška na Cipru, Rusija se želi maščevati Slovaški

Hrvaška je na zadnjem nastopu v Splitu nadigrala Slovenijo in zmagala s 3:0. Foto: Grega Valančič/Sportida Vodilna Hrvaška, ki je po uvodnem porazu v Ljubljani v kvalifikacijah za SP 2022 na petih točkah osvojila 13 točk, želi nadaljevati niz neporaženosti na Cipru. Gostitelji bodo skušali na domačih tleh, v Larnaki, po Sloveniji presenetiti še aktualne svetovne podprvake. Rusija se bo v "slovaškem" derbiju v Kazanu skušala maščevati Slovaški za spomladanski poraz v Trnavi (1:2), kjer bo prihodnji mesec gostovala tudi Kekova četa.

Češka in Wales se bosta na neposrednem obračunu za drugo mesto v skupini E udarila v Pragi, v skupini G, kjer je gneča pri vrhu, ima vodilna Nizozemska na papirju lažje opravilo, saj gostuje pri Latviji, na enem izmed derbijev večera pa se bosta spopadli Turčija in Norveška. Zadnja bo pogrešala enega najbolj vročih strelcev na svetu, Erlinga Brauta Haalanda.

V soboto bo Danska skušala nadaljevati stoodstotni izkupiček v gosteh pri Moldaviji, kjer bo iskala pot do sedme zaporedne zmage, Srbija bo lovila dragocene točke v boju za prvo mesto v skupini A na gostovanju v Luksemburgu, Švedska, za katero ne bo nastopil poškodovani Zlatan Ibrahimović, bi se lahko z zmago nad Kosovom približala vodilni Španiji, ki je odigrala dve tekmi več od Skandinavcev, na točko zaostanka.

V Kazahstan je z izbrano vrsto Bosne in Hercegovine odpotoval tudi član Olimpije Almedin Ziljkić. Foto: Grega Valančič/Sportida

Ukrajina bo po petih zaporednih remijih gostovala na Finskem, Bosna in Hercegovina, za katero bi lahko nastopil tudi napadalec Olimpije Almedin Ziljkić, pa se bo za točke potegovala v oddaljenem Kazahstanu. V skupini I se obeta še razburljiv boj za drugo mesto, za katerega se, če bo evropski podprvak Anglija nadaljeval v podobnem ritmu in ga tekmeci ne bodo mogli dohiteti, potegujejo Albanija, Poljska in Madžarska.

Neposredno v Katar le zmagovalec skupine

Zmagovalci skupin se bodo neposredno uvrstili na SP, drugouvrščene ekipe čakajo dodatne kvalifikacije. Tem se bosta pridružili še dve najboljši ekipi, zmagovalki skupin iz lige narodov, ki se ne bosta že neposredno uvrstili na SP ali v dodatne kvalifikacije. Po tej poti se lahko z nekaj sreče v dodatne kvalifikacije zavihti tudi Slovenija, ki je lani v ligi narodov slavila v svoji skupini.