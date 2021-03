Hrvatom zaprli usta, zdaj že v mestu, kjer se je pisala slovenska pravljica

Kvalifikacijski ciklus za SP 2022 se nadaljuje v zgoščenem ritmu. Nogometaši so v zadnjem marčevskem tednu dejavni na vsake tri dni. Kekove izbrance tako čaka v soboto gostovanje v Rusiji, nato pa se bodo v vlogi gosta predstavili še v torek na Cipru. Slovenska reprezentanca je v Soči odpotovala zelo dobre volje.

V sredo je v Stožicah z zmago nad Hrvaško ubila več muh na en mah. V nov ciklus je vstopila z zlata vredno zmago, nadaljevala niz neporaženosti, ki traja že od leta 2019, podobno velja za obdobje, v katerem kapetan Jan Oblak ni prejel zadetka (Škofjeločan je v državnem dresu nepremagan že 549 minut zapored), hkrati pa je prekinila še niz neuspešnosti proti sosedi Hrvaški in jo v deveti medsebojni tekmi (po hrvaškem štetju celo deseti, saj upoštevajo tudi prijateljsko tekmo iz leta 1991, ko je Slovenija v Murski Soboti izgubila z 0:1) končno premagala.

Veselje slovenskih reprezentantov po odmevni zmagi nad južnimi sosedi Foto: Grega Valančič/Sportida

Zmagoviti zadetek je dosegel Sandi Lovrić, hrvaški mediji niso skrivali navdušenja nad taktično popolnostjo Matjaža Keka, ki je povsem zasenčil Zlatka Dalića, in disciplinirano igro v obrambi ter borbenostjo Jasmina Kurtića. Kekova četa je v četrtek pripotovala v Soči. V mestu, ki leži ob Črnem morju in je leta 2014, ko je gostilo zimske olimpijske igre, že osrečilo Slovenijo, saj so njeni športni junaki takrat osvojili kar osem odličij, bodo skušali pokvariti načrte še drugemu favoritu skupine H. Ponuja se jim priložnost, da Soči po zimskih športnikih izkusi še eno slovensko športno pravljico, tokrat v režiji odločnih in borbenih nogometašev.

To bo šesti slovensko-ruski obračun. Za zdaj sta reprezentanci enako uspešni, obe sta zmagali po dvakrat, enkrat pa sta se razšli brez zmagovalca. Slovenski nogometaši so obe zmagi vknjižili doma, na ruskih tleh pa se nazadnje mudili leta 2009, ko so v dodatnih kvalifikacijah za SP 2010 izgubili z 1:2, kar je po nepozabni zmagi v Mariboru, ki jo je zaznamoval zadetek Zlatka Dedića, zadoščalo za veliko slavje Slovenije. Tudi takrat jo je vodil Matjaž Kek, ki po zmagi nad Hrvaško umirja konje.

Zlatko Dedić je leta 2009 zaprl Rusom vrata svetovnega prvenstva v Južni Afriki. Foto: Reuters

Naredil bo vse, kar je v njegovi moči, da njegovi igralci ne poletijo, ampak ostanejo trdno na tleh ter v tekmo v Sočiju vstopijo zavzeto, disciplinirano in spoštljivo do tekmeca. Rusi so v uvodnem nastopu težje, kot gre sklepati po končnem rezultatu, prišli do zmage na Malti (3:1) in se povzpeli na vrh lestvice.

Ranjena Hrvaška proti bodočemu slovenskemu tekmecu

V skupini H bosta odigrani še tekmi na Hrvaškem in Slovaškem. Svetovni podprvaki bodo po razočaranju v Ljubljani lovili prvo zmago v novem ciklusu na Reki proti Cipru, ki je v prvem krogu namučil Slovaško, z njo remiziral, zdaj pa čaka Slovake nekoliko lažje delo, saj bodo gostili zadnjeuvrščeno Malto.

Večer ponuja kar nekaj zelo zanimivih dvobojev tudi v drugih skupinah. Evropski prvaki Portugalci bodo na delu v Srbiji, kjer je novi selektor Dragan Piksi Stojković na vročem stolčku debitiral z zmago nad Irsko, zdaj pa jo bo skušal zagosti še prvemu favoritu skupine A.

Novi srbski selektor Dragan Stojković je v prvi tekmi razžalostil Irce. Foto: Reuters

Belgijci odhajajo na Češko, ki je v prvem krogu s teniških 6:2 ponižala Estonijo, Nizozemska si bo po bolečem porazu v Turčiji celila rane proti veliko manj zahtevni Latviji. Norveška, ki je pred dnevi na čelu s prvim zvezdnikom Erlingom Brautom Haalandom opozorila na številna poročanja o kršitvah človekovih pravic v Katarju v obdobju gradnje številnih stadionov, pa bo pričakala samozavestne Turke.

V nedeljo bo na delu šest kvalifikacijskih skupin. Španci, ki so v prvem krogu presenetljivo doma le remizirali z dobro slovensko znanko iz lige narodov, Grčijo, bodo gostovali v Gruziji, Italija v Bolgariji, Anglija v Albaniji, Nemčija v Romuniji, svetovna prvakinja Francija pa v zgodnjih popoldanskih urah v oddaljenem Kazahstanu.

Neposredno v Katar le zmagovalec skupine

Zmagovalci skupin se bodo neposredno uvrstili na SP, drugouvrščene ekipe čakajo dodatne kvalifikacije. Tem se bosta pridružili še dve najboljši ekipi, zmagovalki skupin iz lige narodov, ki se ne bosta že neposredno uvrstili na SP ali v dodatne kvalifikacije. Po tej poti se lahko z nekaj sreče v dodatne kvalifikacije zavihti tudi Slovenija, ki je lani v ligi narodov slavila v svoji skupini.