R. P.

27. 5. 2026,
13.00

54 minut

1. SNL Druga liga Prva liga Telemach NK Primorje NK Nafta Lendava

Kvalifikacije za popolnitev 1. SNL (prva tekma)

Primorje in Nafta na lovu za zadnjo prvoligaško vstopnico

Anton Tonči Žlogar | Anton Žlogar je lani v kvalifikacijah za popolnitev 1. SNL preprečil izpad Domžal. Bo leto dni pozneje postal junak ajdovskega Primorja? | Foto Aleš Fevžer

Foto: Aleš Fevžer

V sezoni 2026/27 bodo v 1. SNL nastopali prvak Celje, Koper, Bravo, Olimpija, Maribor, Radomlje, Aluminij, Mura in Brinje Grosuplje. Znanih je torej že devet udeležencev elitnega prvoligaškega tekmovanja. Desetega bodo podale kvalifikacije za popolnitev 1. SNL, v katerih se bosta spopadla Primorje, najslabši prvoligaš po izstopu Domžal ter drugoligaški podprvak Nafta. Prva tekma play-offa bo danes v Ajdovščini, povratna pa v nedeljo v Lendavi. V zelo zanimivi vlogi se bo znašel zlasti trener Ajdovcev Anton Žlogar.

Kdo se bo prebil v 1. SNL skozi šivankino uho? O tem bosta odločala tekmi med Primorjem in Nafto, na katerih bo prisoten ogromen vložek. Zmagovalca čaka v prihodnji sezoni druženje z najboljšimi, poraženec pa bo obsojen na veliko manj atraktivno drugoligaško okolje. V boj za zadnjo vstopnico za Prvo ligo Telemach se bosta torej podala kluba iz Ajdovščine in Lendave.

Primorje je v 1. SNL po izstopu Domžal zaostalo za vsemi tekmeci in osvojilo končno deveto mesto. Foto: Luka Kotnik

V obeh taborih prevladuje nezadovoljstvo. Če je Primorje dokaj hitro ostal brez teoretičnih možnosti za osvojitev osmega mesta, finančno stanje kluba pa je vse prej kot bajno, kar zagotovo vpliva na nogometno ozračje v prestolnici burje, pa je Nafta iz rok izpustila imenitno priložnost, da bi si vrnitev med najboljše zagotovila kot drugoligaški prvak.

Imela je vse v svojih rokah, v zadnja dva kroga vstopila z lepo prednostjo pred Brinjem (+5), a jo nato zapravila. Nezadovoljstvo v severnovzhodnem delu Prekmurja je ogromno, a ima Nafta 1903 na voljo še popravni izpit.

Lahko po Domžalah reši še Primorje?

Ker velja podobno tudi za Primorje, bi lahko v sredo in nedeljo spremljali še kako zanimiva dvoboja. Ajdovci v tej sezoni niso niti enkrat zmagali v gosteh, zato si bodo skušali danes, ko bodo pričakali Nafto na Primorskem, ustvariti dragoceno prednost pred povratnim srečanjem. Z zelo zanimivo vlogo se bo poigral Anton Žlogar. Zanj se ponavlja zgodovina, saj bo znova vodil moštvo v kvalifikacijah za popolnitev 1. SNL.

Lani je bil v tej vlogi uspešen. Z obubožanimi Domžalami, kjer se je že čutil finančni kaos, ta pa je le pol leta pozneje prerasel v sramotni propad, je po zaslugi mogočnega preobrata na povratni tekmi dodatnih kvalifikacijah pristrigel krila kranjskemu Triglavu. Lahko nekdanji slovenski reprezentant po Domžalah reši tudi Primorje?

Izbranci Jozsefa Bozsika so v zadnjih dveh krogih 2. SNL izpustili iz rok veliko prednost pred Brinjem. Edini poraz v drugoligaški sezoni so doživeli prav na gostovanju v Grosuplju. Foto: Aleš Fevžer

Ajdovce čaka zelo zahtevna naloga, saj so bili izbranci Jozsefa Bozsika v tej sezoni v drugi ligi neporaženi vse do predzadnjega kroga in usodnega gostovanja (1:2) v Grosuplju. V napadu prednjači Amadej Maroša, stari znanec 1. SNL, ki ima bogate izkušnje. Nazadnje je gostoval v Ajdovščini pred dobrim letom in z Muro ostal proti Primorju praznih rok (0:2). Bo danes uspešnejši v dresu Nafte?

Povratna tekma bo v nedeljo, 31. maja, v Lendavi.

Kvalifikacije za popolnitev 1. SNL:

Sreda, 27. maj:

Nedelja, 31. maj:

