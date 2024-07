Katastrofa Celja na tekmi leta, vrnitev Riere kot iz nočnih mor

Nogometaši Celja so v Bratislavi pod vodstvom novega trenerja Alberta Riere naskakovali največji evropski uspeh v zgodovini kluba, a doživeli enega najbolj bolečih porazov. Na povratni tekmi drugega kroga kvalifikacij za ligo prvakov so izgubili proti Slovanu kar z 0:5. Da večer na Slovaškem ne bo prinesel nič dobrega, je namignila že poškodba Žana Karničnika, ki ni mogel pomagati soigralcem. V 16. minuti je sledil nov šok za Celjane, saj so zaradi rdečega kartona ostali brez Damjana Vukliševića, nato pa se je prvič zatresla mreža slovenskih prvakov. Slovaki so do konca prvega dela podvojili prednost na 2:0, nato pa v drugem polčasu zadeli v polno še trikrat! Celjane v nadaljevanju evropske sezone čaka spopad v 3. krogu kvalifikacij za ligo Europa proti irskemu prvaku Shamrock Rovers.

Slovenski nogometni prvaki Celjani so povratno tekmo v Bratislavi, na kateri jih je prvič v tej sezoni vodil Albert Riera, začeli zelo odločno. Čeprav niso mogli računati na pomoč poškodovanega Žana Karničnika, so si že v 2. minuti priigrali imenitno priložnost, v kateri je Armandas Kučys namučil domačega vratarja. Tudi v nadaljevanju so bili še nekaj časa nevarnejši od gostiteljev, nato pa je dogodek v 16. minuti obrnil razmerje moči v prid gostiteljev.

Albert Riera je vodil prvič kvalifikacijsko tekmo za ligo prvakov v vlogi samostojnega trenerja. Foto: Guliverimage

Branilec Damjan Vuklišević je kot zadnji član celjske obrambe storil prekršek za rdeči karton. To je bil velik udarec za slovenske prvake, še večji udarec pa je sledil že v naslednji minuti, ko je s prostega strela po prekršku Vukliševića Marko Tolić, Hrvat, ki je okusil igranje v 1. SNL v dresu Maribora, je z natančnim strelom popeljal gostitelje v vodstvo z 1:0.

Celjani so se tako hitro znašli v hudih težavah. Podobno kot Slovan na prvi tekmi v knežjem mestu (1:1) so hitro ostali z igralcem manj na zelenici, za preobrat pa bi morali nujno zatresti mrežo serijskih slovaških prvakov.

Celjani so v 16. minuti ostali brez izključenega Damjana Vukliševića. Foto: Guliverimage

Celjane je še v večje težave spravil slovaški napadalec David Strelec. Spretno je utekel nezbrani celjski zadnji vrsti in nato v 30. minuti premagal Lovra Štubljarja. Izbranci Alberta Riere bi tako za preobrat na Slovaškem potrebovali pravcati čudež. Slednjega pa na stadionu Tehelno pole, kjer je pred leti strelsko kraljeval Andraž Šporar, niso dočakali.

V 60. minuti se je znova smejalo Slovanu. Gostitelji so po zadetku Roberta Maka, podajo je prispeval Tolić, povišali prednost na visokih 3:0. Pet minut pozneje je pri Slovanu zapustil igrišče slovenski legionar Kenan Bajrić, slovaški prvaki pa so še naprej ogrožali vrata Celjanov. V 72. minuti je tako Strelec dosegel še drugi zadetek na srečanju, drugo asistenco pa je prispeval Tolić. V 75. minuti je v Bratislavi počila petarda, med strelce se je vpisal tudi Armenec Tigran Barseghyan. Zanimivo je, da so nogometaši Slovana do takrat na tekmi petkrat streljali v okvir vrat, prav vsakič pa premagali vratarja Celja. Končalo se je z bolečih 5:0 za Slovan, povratnik na celjski stolček Albert Riera pa je tako doživel vrnitev kot iz nočnih mor.

Celjani so namreč zapravili prvo priložnost, bi si kot četrti slovenski klub, do zdaj je to uspelo Mariboru (šestkrat), Muri in Olimpiji, že zagotovili dolgo evropsko jesen. V nadaljevanju evrolpskih kvalifikacijah jih čakata še dve priložnosti. Če bodo preskočili še eno oviro, bodo slovenski prvaki dolgo vztrajali v Evropi.

Nedokončani načrti Riere s Celjem

V knežjem mestu je bilo sicer v zadnjih dneh vse prej kot mirno. Damirja Krznarja je na položaju trenerja zamenjal povratnik Albert Riera. Hrvat je bil ob nenadnem odhodu zelo začuden, o tem je spregovoril njegov pomočnik Mihael Mikić.

Mihael Mikić in Damir Krznar sta v nedeljo ostala brez službe pri celjskem klubu. Foto: Jure Banfi/alesfevzer.com

Damir Krznar, čeprav v tej sezoni s Celjem sploh še ni izgubil, je ostal brez službe v mestu ob Savinji, v ponedeljek pa je klub na izpraznjeno mesto uradno ustoličil povratnika Alberta Riero. Španec, ki je po finančnih težavah Bordeauxa ostal brez dela v Franciji, se tako po slabem letu vrača v Slovenijo. S Celjani ima še nedokončane načrte, tokrat pa se mu, čeprav je z nogometaši komaj dober dan, nasmiha zgodovinska priložnost. Če bi na Slovaškem premagal Slovan, to je na primer lani uspelo njegovim nekdanjim varovancem pri Olimpiji v konferenčni ligi, bi se Celjani uvrstili v tretji krog kvalifikacij za ligo prvakov. S tem bi si zagotovili najmanj nastop v ligaškem delu konferenčne lige, ostali pa v igri tako za ligaške evropske lige kot tudi najbolj razkošni pokal, kar ga premore nogomet, mikavno ligo prvakov.

"Nič od tega ne drži, vse je odvisno od ..."

Celjani so prejšnji teden doma remizirali s Slovanom (1:1). Foto: www.alesfevzer.com Zadnji dnevi v Celju so tako postregli z odmevno menjavo trenerja. Damir Krznar o menjavi še ni javno spregovoril, je pa svoje mnenje povedal njegov dolgoletni pomočnik Mihael Mikić. Hrvat je bil začuden zaradi načina prekinitve sodelovanja. "V nedeljo smo normalno opravili trening, nato pa se je zbralo klubsko vodstvo. Krznarju so rekli, da z nami prekinjajo sodelovanje. Brez veliko pojasnil," Mikić v pogovoru za Sportske novosti ni skrival začudenja in razočaranja. Ostaja namreč prepričan, da bi Celjani pod vodstvom Krznarja izločili Slovan.

Žal mu je, da s Celjem ni mogel nadaljevati projekta, začuden je tudi ob odločitvi vodstva: "Krznar je imel še pred nekaj meseci konkretne in bogate ponudbe iz Savdske Arabije in ZAE. O njih se je, saj je časten in pošten človek, korektno pogovoril z vodstvom Celja. Pogodba s Celjem nam traja do konca leta 2025, zato je vprašal vodstvo Celja, ali ima kakšne očitke o njegovem delu. Odgovorili so mu, da ne in da želijo, da ostane v Celju. Da je vse krasno in da smo napravili vrhunski posel. No, nato pa se zgodi to. Menjava se je zgodila praktično čez noč, brez konkretnega razloga. In naj mi zdaj kdo trdi, da so stvari v nogometu normalne. Da je najpomembnejša poštenost ali pa da te pozitivni rezultati ohranjajo na položaju. Nič od tega ne drži, vse je odvisno od samovolje oseb, ki odločajo in se igrajo z usodami drugih ljudi," je še povedal Mihić. Le dan po odhodu Krznarja je vodstvo Celja za novega trenerja potrdilo povratnika Riero.

Celjani proti Ircem

Vid Belec je z Apoelom izločil Petrocub. Foto: Getty Images Če bi Celjani preskočili slovaško oviro, bi se v tretjem krogu kvalifikacij pomerili s ciprskim prvakom Apoelom iz Nikozije, pri katerem brani in nosi kapetanski trak slovenski reprezentant Vid Belec. Apoel je na prvi tekmi premagal Petrocub iz Moldavije z 1:0, povratno srečanje pa se je končalo brez zmagovalca (1:1).

Celjane se bodo morali po visokem porazu na Slovaškem zadovoljiti s tolažilno nagrado, nastopom v tretjem krogu kvalifikacij za ligo Europa, kjer jih čaka poraženec obračuna med irskim in češkim prvakom, Shamrock Rovers. Če bi jih Celjani izločili, bi si že zagotovili dolgo evropsko jesen, najmanj nastop v ligaškem delu konferenčne lige.

Jose Mourinho želi popeljati Fenerbahče v ligo prvakov. V 2. krogu je dvakrat premagal Lugano, nekdanji klub Žana Celarja, Sandija Lovrića in Domna Črnigoja. Foto: Reuters

V tretji krog kvalifikacij se želijo prebiti še številni slovenski nogometni legionarji. Bodo/Glimt Nina Žuglja je po zmagi s 4:0 nad latvijskim RFS, pri katerem nastopa Žiga Lipušček (na zadnji tekmi je bil kapetan), z eno nogo in pol že v naslednjem krogu, podobno velja tudi za poljsko Jagiellonio, ki je prejšnji teden nadigrala litovski Panevežys s 4:0, Dušan Stojinović pa ni dočakal priložnosti za nastop. Podvig bo lovil Borac. Prvak BiH, pri katerem se dokazuje tudi Aleks Pihler, bo v Banjaluki gostil solunski PAOK. Prejšnji teden so Grki doma zmagali "le" s 3:2.

Zvezdniški Fenerbahče, ki ga vodi Jose Mourinho, slovenski reprezentant Miha Zajc pa bi lahko zamenjal klubsko okolje, je v vročem Istanbulu s še eno tesno zmago potrdil prednost s prve tekme v Švici, kjer je na krilih trikratnega strelca Edina Džeke s 4:3 ugnal Lugano. Zanj ne igra več Žan Celar, saj se je po koncu Eura 2024 pridružil angleškemu drugoligašu QPR.

