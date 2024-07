JUB z novo spletno stranjo za boljšo uporabniško izkušnjo

V družbi JUB z junijem slovenski javnosti predstavljajo novo, moderno spletno stran jub.si , ki so jo prijazno zasnovali za vse segmente svojih uporabnikov. S prenovo spletne strani so jim želeli omogočiti čim hitrejši in preprostejši dostop do želenih informacij, tako da lahko zdaj vsak na enem mestu do iskanih vsebin dostopa z le nekaj kliki. Nova JUB-ova spletna stran tako obiskovalcem prinaša še izboljšano uporabniško izkušnjo.

Foto: JUB

JUB se kot zaupanja vreden proizvajalec trajnostnih gradbenih materialov intenzivno posveča celoviti podpori za stranke. Na njihovi spletni strani boste tako odkrili pravo zakladnico uporabnih vsebin, ki vključujejo ključne informacije, strokovna pojasnila, praktične nasvete in celovite storitve. Te vam bodo v dragoceno pomoč pri snovanju sanjskega doma, bodisi pri prenovi bodisi pri novogradnji, ter vam olajšale pot do uspešne izvedbe zastavljenih projektov. S pomočjo bogate palete barvnih kombinacij in trendovskih smernic prenovljena spletna stran služi tudi kot navdih pri ustvarjanju edinstvenega in stilsko dovršenega doma.

Uporabniki, še posebej tisti, ki pred odločitvijo za prenovo doma za izbiro izdelkov ali pa načina obdelave površin potrebujejo več informacij, se bodo zagotovo razveselili praktičnih nasvetov in prenovljenega prikaza barvne karte, ki jim bo olajšal dokončno izbiro barv. V JUB-u so s posebnimi vsebinami poskrbeli tudi za profesionalce, ki izvajajo različna slikopleskarska, fasaderska in druga gradbena dela, da bi jim omogočili hitro in preprosto iskanje informacij o izdelkih, vključno s pripadajočo tehnično dokumentacijo.

Foto: JUB

Najnovejšo prenovo spletne strani, ki obiskovalcem na dlani ponuja celovite rešitve ter predstavlja inovativne ideje za prenovo doma, so pripravili v agenciji AV Studio, ki je s svojim strokovnim pristopom poskrbela za sodobno in uporabnikom prijazno spletno mesto. Po zagonu slovenske različice bodo v JUB-u postopoma prenovili še spletne strani za njihova druga tržišča, kjer poslujejo, tako da bodo izboljšav deležni tudi njihovi mednarodni uporabniki. V JUB-u se bodo še naprej trudili svoje storitve obiskovalcem predstaviti še bolj barvito in natančno, da bodo zagotovo vredne njihove pozornosti.

Foto: JUB

Vabljeni k obisku spletne strani in odkrivanju vseh novosti, ki so jih pripravili za vas!

