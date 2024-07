Diši po slovenski nogometni pravljici v Evropi

V Evropi so še vedno aktivni vsi štirje slovenski predstavniki. Bravo, Olimpija in Maribor nastopajo v kvalifikacijah za konferenčno ligi, prejšnji teden pa so si na prvih tekmah 2. kroga zagotovili prednost pred tekmeci iz BiH, Ukrajine in Romunije, mreža slovenskih prvoligašev pa je ostala nedotaknjena!

Bravo zastopa slovenske barve v kvalifikacijah za konferenčno ligo, Celjani pa so "razred višje". Foto: Jure Banfi/alesfevzer.com

Bravo se tudi uradno za nekaj časa poslavlja od stadiona ŽAK, kjer bo v četrtek ob 17. uri skušal izločiti Zrinjski iz Mostarja ter nadaljevati evropsko pravljico Šiškarjev, ki sicer v tej sezoni igrajo domače prvoligaške tekme v Stožicah. Bravu, ki je v ponedeljek v 1. SNL nadigral Primorje (4:0), je prejšnji teden v Hercegovini zagotovil prednost strelec Matic Ivanšek.

Nogometaši Olimpije, ki so se pred dnevi uradno poslovili od dolgoletnega kapetana Timija Maxa Elšnika, bodo skušali nadaljevati imeniten niz pod vodstvom novega trenerja Victorja Sancheza. Pod vodstvom Španca so v Evropi ugnali tudi ukrajinski Žitomir (2:0), oba zadetka pa v Stožicah dosegli v drugem polčasu. Povratna tekma bo odigrana na Poljskem v Gliwicah. Za zmaje sta bila prejšnji četrtek uspešna Raul Florucz in Diogo Pinto.

Mariborčani so v Romunijo odpotovali s prednostjo dveh zadetkov. Foto: Jure Banfi/alesfevzer.com

Lepo prednost z 2:0 bo v četrtek poleg Olimpije branil tudi Maribor. Vijolice so se po izpadu proti Botevu iz Plovdiva iz evropske lige preselila v konferenčno ligo, kjer so v Ljudskem vrtu po zadetkih Jana Repasa in Arnela Jakupovića z 2:0 premagale Universitateo iz Craiove. Zdaj sledi povratna tekma v Romuniji. Začela se bo ob 19. uri.

Ta teden bo v kvalifikacijah za konferenčno ligo nastopilo kar nekaj slovenskih legionarjev. Latvijska Auda, ki jo vodi Zoran Zeljković, se bo v sredo pomerila s Cliftonvillom. Dan pozneje bodo na delu Blaž Kramer (Legia Varšava), Vito Plut (Sliema), Nik Prelec (Austria Dunaj), Nejc Gradišar (Fehervar), Matija Boben (Cluj), Til Mavretič (Levadia) in Žiga Frelih (Spartak Trnava).

Konferenčna liga, kvalifikacije, 2. krog (povratne tekme):

Torek, 30. julij:

Sreda, 31. julij:

Četrtek, 1. avgust: