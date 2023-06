Zdaj je jasno skoraj vse. S kom se bo Olimpija udarila v Evropi?

Malce po 14. uri bodo na sedežu Evropske nogometne zveze (Uefa) v Nyonu zaplesale kroglice, slovenski nogometni prvak Olimpija pa bo izvedel ime tekmeca v prvem krogu kvalifikacij za ligo prvakov. Po tem, ko je Uefa udeležence žreba razdelila v manjše skupine, Olimpija pa ima status nosilca, je postalo jasno, da se lahko zmaji pomerijo s petimi kandidati. To so prvaki Poljske (Rakow Czestochowa), Latvije (Valmiera), Severne Irske (Larne), Luksemburga (Swift Hesper) in Gibraltarja (Lincoln Red Imps).

Pa gre zares. Prvič, odkar je predsednik Olimpije Adam Delius, bo kroglica ljubljanskega kluba v Švici zaplesala na žrebu kvalifikacij za ligo prvakov. Zeleno-beli pred začetkom evropske sezone 2023/24 ne skrivajo velike želje, da bi Olimpija zaigrala v enem izmed skupinskih delov evropskih tekmovanj in tako na evropskih zelenicah vztrajala vsaj do zime. To bi bil največji uspeh ljubljanskega kluba, ki je v prejšnji sezoni osvojil dvojno slovensko krono.

Do tega podviga ga je popeljal Španec Albert Riera, ki je po koncu sezone zapustil Ljubljano, na vročem trenerskem stolčku pa ga je nasledil Portugalec Joao Henriques. Danes bo portugalski strateg, ki je lahko v ponedeljek v Stožicah na delu v državnem dres spremljal dva varovanca (Matevž Vidovšek in Timi Max Elšnik), izvedel ime tekmeca v uvodnem dejanju evropske sezone.

Joao Henriques se bo prvič predstavil navijačem Olimpije v Stožicah 2. julija na prijateljski tekmi proti splitskemu Hajduku. Foto: NK Olimpija Ljubljana

Uefa je 30 udeležencev prvega kroga kvalifikacij na dan žreba razdelilo v tri skupine. Olimpija, ki ima dovolj visok koeficient uspešnosti v evropskih tekmovanjih, da je v 1. krogu kvalifikacij upravičena do statusa nosilca, se je znašla v skupini 2. V njej so podobno kot Olimpija nosilci še prvaki Azerbajdžana (Qarabag), Slovaške (Slovan Bratislava), Finske (HJK Helsinki) in Estonije (Flora Tallinn), možni tekmeci pa prihajajo iz petih držav. To so prvaki Poljske (Rakow Czestochowa), Latvije (Valmiera), Severne Irske (Larne), Luksemburga (Swift Hesper) in Gibraltarja (Lincoln Red Imps).

Na papirju je tako daleč najbolj neugoden tekmec poljski Rakow, ki je v sezoni 2022/23 prvič v klubski zgodovini postal državni prvak. V Evropi bo nastopil tretjič zapored, dvakrat zapored se je poslovil v play-offu konferenčne lige, ko sta ga izločila belgijski Gent (leta 2021 s 3:0 in 0:1) ter češka Slavia iz Prage (leta 2022 z 2:0 in 1:2).

Pri Rakowu, ki je dvakrat zapored osvojil poljski pokal (2021 in 2022), je blestel nekdanji nogometaš Olimpije David Tijanić. Spomladi je nastopal v Savdski Arabiji. Foto: Guliverimage/Vladimir Fedorenko

Preostali kandidati, ki prihajajo iz slabših lig v Evropi, bi predstavljali tekmeca, pri katerem bi imela Olimpija neprimerno večje možnosti za napredovanje v 2. krog. Če bodo hoteli zmaji zaigrati v enem izmed skupinskih delov evropskega tekmovanja, bodo morali v kvalifikacijah preskočiti vsaj dve oviri. Če bi ostali praznih rok že v 1. krogu kvalifikacij za ligo prvakov, bi jih nato čakal popravni izpit v kvalifikacijah za konferenčno ligo.

V sredo bodo v Nyonu žrebali še pare 2. kroga kvalifikacij za ligo prvakov.

Prve tekme uvodnega kroga kvalifikacij za ligo prvakov bodo na sporedu 11. in 12. julija, povratne pa teden dni pozneje.