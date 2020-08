Uefa skrčila seznam, v igri za Celje le še štirje!

Nogometaši NK Celje, ki so slovenski naslov osvojili prvič, so v soboto odigrali zadnjo pripravljalno tekmo pred začetkom nove sezone in izgubili v Zagrebu proti Dinamu z 0:3.

Z atraktivnim izzivom, ki ne prinaša le tekmovalnih, ampak tudi finančne užitke, saj bo Uefa v skladu s tradicijo bogato nagradila udeležence evropskih tekmovanj, se bo prvič v klubski zgodovini spoprijelo Celje. Izbranci Dušana Kosića so v 1. krogu kvalifikacij zaradi skromnega koeficienta (2,600) uvrščeni v skupino nenosilcev, tako da bodo imeli opravka s tekmeci, ki jih vsaj na papirju odlikuje večja uspešnost na evropskih zelenicah v zadnjih petih sezonah in se lahko zaradi tega pohvalijo s statusom nosilca.

Možni tekmeci Celja, Uefa jih je pred žrebom uvrstila v ''podskupino 4'', so norveški Molde, irski Dundalk, slovaški Slovan Bratislava in litovska Südüva. Na papirju spadata med najtežji oviri Molde in Slovan.

Od Solskjaerja do Šporarja

Norveški Rosenborg, ki ga je na seznamu prvakov nasledil Molde, je lani prekrižal načrte slovenskemu prvaku Mariboru. Foto: Miloš Vujinović/Sportida Slovenski klubi imajo večinoma slabe izkušnje s skandinavskimi tekmeci. Celje je v enem izmed zadnjih evropskih izpitov izpadel proti norveškemu Tromsu, zdaj pa ga lahko žreb združi s štirikratnim prvakom Moldejem. Njegove barve je pred leti branil Matej Mavrič Rožič, v zadnjem desetletju je v Evropi izločil tudi Gorico, kar šest let pa ga je vodil zdajšnji strateg Manchester Uniteda Ole Gunnar Solskjaer. Norveški prvak je bil usoden za slovenskega že v prejšnji sezoni, ko je Rosenborg v kvalifikacijah za ligo prvakov izločil Maribor.

ŠK Slovan Bratislava je klub, ki ga slovenski ljubitelji nogometa poznajo zelo dobro. Sprva po zaslugi Andraža Šporarja, kralja strelcev na Slovaškem, ki se je v začetku leta po odličnih nastopih tako v domačih kot evropskih tekmovanjih iz Slovana preselil na Portugalsko. Odšel je v Lizbono, ravno tam, kjer se bo v prihodnjih tednih odločalo o zmagovalcu lige prvakov.

V zadnji sezoni je Slovan ubranil slovaški naslov tudi brez Šporarja. Namesto njega zdaj slovensko moč v napadu sestavljata Alen Ožbolt in Žan Medved. Skoraj je ni tekme, na kateri se ne bi vpisala med strelce, v obrambi pa je eden izmed stebrov ekipe Kenan Bajrić.

Andraž Šporar je v jesenskem delu sezone 2019/20 blestel v dresu Slovana v evropski ligi. Foto: Reuters

Slovan ima močan slovenski priokus, trener Jan Kozar ml. zelo zaupa nekdanjim znancem Prve lige Telekom Slovenije, saj velja izpostaviti še nekdanjega branilca Olimpije Nizozemca Mitcha Apauja ter napadalca Nigerijca Ezekiela Hentyja. Kapetan je bolgarski reprezentant Vasil Božikov. Slovan je leta 1969 osvojil evropsko lovorko, v finalu nekdanjega pokala pokalnih zmagovalcev, takrat je predstavljal še Češkoslovaško, je leta 1969 v Baslu premagal Barcelono.

Dundalk je 14-kratni irski prvak, ki je v Evropi vedno boljši. Pred desetletji irski klubi niso povzročali težav favoritom, zdaj je drugače. Dundalk je pred štirimi leti nastopil v skupinskem delu lige Europa in mešal štrene mnogim favoritom.

Litovski prvak Südüva prihaja iz mesta Marijampole. V baltski državi, nori na košarko, je najboljši že tretjič zapored. Do lovorik mu je pomagala pisana druščina igralcev, v kateri ne manjka slovenskih sosedov. Barve Südüve branijo kar štirje Hrvati, trije Avstrijci, pa tudi predstavnik BiH, Srbije, Slovaške, ZDA in Brazilije.

Na katerega tekmeca se bo do 18./19. avgusta pripravljal trener Celja Dušan Kosić? Foto: Grega Valančič/Sportida

Če bodo rumeno-modri neuspešni, tekme 1. kroga se bodo igrale 18. oziroma 19. avgusta, jih čaka tolažilna nagrada, nadaljevanje evropskih nastopov v kvalifikacijah za ligo Europa. Tako bodo lahko navijači Celja stiskali pesti (vsaj pred televizijskimi zasloni) za ljubljence vsaj na dveh evropskih tekmah, saj bodo tribune zaradi ukrepov proti zajezitvi širitve izbruha novega koronavirusa prazne, žreb pa bo določil, ali bodo Celjani deležni prednosti domačega igrišča ali ne.