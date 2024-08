Celje po zgodovinski uspeh brez kapetana, presenečenje na Reki

Torek, 13. avgust:

Slovenski državni prvak Celje je pred največjim uspehom v zgodovini kluba. Če bo v 3. krogu kvalifikacij za evropsko ligo preskočil irsko oviro, si bo že zagotovil najmanj ligaški del konferenčne lige. V tem primeru bi ga v play-offu kvalifikacij za ligo Europa čakal slabši iz grško-švedskega obračuna med Paokom in Malmöjem, v knežjem mestu pa bi že lahko nazdravljali s penino, saj bi si zagotovili dolgo evropsko jesen in kar nekaj milijonov evrov nagrade Evropske nogometne zveze (Uefa). Španski strateg Albert Riera s pomočjo vodstva izpolnjuje načrtovano krčenje igralskega kadra. Kot zadnji se je poslovil priljubljeni kapetan Denis Popović, ki pri 34 letih po vrnitvi na igrišča ni več ponovil forme, s katero je osvajal pozornost pred tem.

Celjani so le ujeli zmagoviti niz. Po Shamrock Rovers (1:0) so v prvenstvu premagali Radomlje (4:2), tokrat pa, najboljši igralec Žan Karničnik zaradi poškodbe verjetno še ne bo nared za nastop, želijo izločiti irskega prvaka. Na prvi tekmi je zmagovalca v prid slovenskim prvakom odločil Luka Menalo.

Shamrock Rovers so za razliko od Celja že dvakrat nastopali v Evropi do pozne jeseni. V sezoni 2011/12 so zaigrali v skupinskem delu lige Europa, pred tem pa presenetili beograjski Partizan. V sezoni 2022/23 so nastopili v skupinskem delu konferenčne lige, kjer so osvojili dve točki. Remizirali so proti Gentu in Djurgardnu. V tej evropski sezoni so v kvalifikacijah za ligo prvakov najprej izločili islandski Vikingur (2:1 in 0:0), nato pa priznali premoč praški Sparti (0:2 in 2:4).