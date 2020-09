Šimundža si je oddahnil po "loteriji", Mura poletela v Evropo brez Bobičanca

Nogometaši Mure so odpotovali na Madžarsko, kjer jih v četrtek čaka uvodna evropska preizkušnja v kvalifikacijah za ligo Europa. Proti estonskemu Nomme Kaljuju bi se morali pomerili že konec avgusta na Baltiku, a je bil dvoboj zaradi okužb z novim koronavirusom prestavljen na 10. september. Igralo se bo na nevtralnem igrišču, črno-beli pa so v Budimpešto odpotovali brez Luke Bobičanca.

Olimpiji je v uvodnem krogu kvalifikacij za ligo Europa po nepričakovano hudem boju z Islandci uspelo, Mariboru je proti Severnim Ircem presenetljivo spodrsnilo, kako pa se bodo v Evropi odrezali nogometaši Mure?

Slovenski pokalni zmagovalci bi se morali z estonskim predstavnikom Nomme Kalju pomeriti že konec avgusta, a je bil dvoboj zaradi višje sile, zapletlo se je zaradi povečanega števila okuženih igralcev Nomme Kaljuja z novim koronavirusom, prestavljen na 10. september. Tokrat bo estonsko-slovenski spopad, na katerem je vloga favorita na papirju zaupana črno-belim, na Madžarskem.

Negativnih vseh 51 testov

Luka Bobičanec je zaradi slabše telesne pripravljenosti ostal doma. Foto: Grega Valančič/Sportida Izbranci Anteja Šimundže so se proti Budimpešti z letalom odpravili danes dopoldne. Na pot so šli dobre volje. V torek so opravili še eno testiranje za novi koronavirus, vseh 51 testov je bilo negativnih. "V času testiranj, ki so zame nekakšna loterija, saj ne veš, kaj te lahko doleti, je bilo kar nekaj olajšanja, ko smo izvedeli, da smo vsi negativni," je pred odhodom na Madžarsko razmišljal 48-letni Mariborčan.

"Nestrpno smo pričakovali, da bomo vsi negativni. Zdaj ni več zadržkov. Naredili smo vse, kot je treba. Upam, da se bo tekma zdaj odigrala," dodaja Žan Karničnik, ki si želi, da bi se dvoboj končno zgodil. Ko so bili slovenski pokalni zmagovalci nazadnje v Estoniji, ga niso odigrali.

V ekipi Mure ne bo Hrvata Luke Bobičanca, ta je bil nedavno v karanteni in po besedah trenerja Mure še ni tako dobro fizično pripravljen, zato z njegovim nastopom v četrtek ne bo tvegal. Bo pa del črno-bele odprave tudi Matic Maruško, ki bo tako kandidiral za nastop na evropski uverturi.

Trenutno vodilni klub Prve lige Telekom Slovenije je prepričan, da lahko preskoči uvodno oviro in si zagotovi nastop v 2. krogu kvalifikacij, kjer bi 17. septembra v Fazaneriji pričakali danski Aarhus. Če bi bili uspešni tudi takrat, bi si prislužili odmevno nagrado, saj bi v 3. krogu kvalifikacij v Prekmurju gostoval nekdanji evropski prvak PSV Eindhoven.