V četrtek Olimpijo in Maribor čakata zahtevni tekmi v gosteh, na katerih bosta slovenska klubska velikana branila prednost s prvih tekem 3. kroga kvalifikacij za konferenčno ligo. Ljubljančani imajo izvrstno izhodišče, saj so v Tiraspol, kjer jih čaka gostovanje pri Šerifu, odpotovali s prednostjo treh zadetkov (3:0), kar je velik privilegij, saj bodo napredovali tudi v primeru poraza z dvema goloma razlike, Mariborčani pa bodo v Bački Topoli, kjer novosadska Vojvodina v tej sezoni igra domače tekme, poskušali zadržati tesno prednost (2:1). Navijači zmajev in vijolic bodo zelo pozorni na tekmi na Švedskem, na delu pa bo še ogromno slovenskih legionarjev. Že danes bo nastopil Nejc Gradišar (Fehervar).

Sreda, 14. avgust:

Sanchez: Verjamemo v ponoven uspeh

Pedro Lucas je prejšnji četrtek kot prvi zatresel mrežo Olimpije. Foto: Grega Valančič/www.alesfevzer.com Nogometaši Olimpije in Maribora morajo za uresničitev evropskih želja, dolge jeseni v konferenčni ligi, preskočiti še dve oviri. Prvo lahko že v četrtek, ko bodo branili prednost v Moldaviji oziroma Srbiji. Zeleno-beli v Tiraspolu branijo prednost treh zadetkov (3:0).

Prejšnji četrtek so nadigrali moldavskega podprvaka, ki ga je prvič vodil hrvaški strateg Mislav Karoglan. Izbranci Victorja Sancheza v tej sezoni sploh še niso izgubili. Po desetih zaporednih zmagah, uvodne štiri so dosegli na pripravljalnih tekmah, so v nedeljo prvič remizirali. Tekma v Domžalah se je končala brez zadetkov, s tem pa se je nadaljevala imenitna igra zmajev v obrambi, ki so v tej sezoni na sedmih uradnih tekmovalnih tekmah prejeli le en zadetek.

"Na prvi medsebojni tekmi smo bili zelo dobri, na četrtkovi tekmi pa želimo ponoviti dobro predstavo. Gostovanja so vselej zahtevnejša, a verjamemo v ponoven uspeh," se španski strateg na klopi Olimpije nadeja novega uspeha. Lahko se pohvali z izvrstnim izhodiščem, saj bi mu napredovanje v play-off kvalifikacij omogočil celo poraz z dvema zadetkoma. Tam bi se pomeril s slabšim iz obračuna kvalifikacij evropske lige med Rijeko in Elfsborgom. Prva tekma se je na Hrvaškem končala z 1:1, za gostitelje je nastopil tudi slovenski zvezni igralec Dejan Petrovič.

Šimundža: Vojvodina igra agresivno, nikakor pa ne brezglavo

Mariborčani so v nedeljo doma premagali Muro. Foto: Jure Banfi/alesfevzer.com S švedskim klubom bi se lahko v naslednjem, odločilnem krogu kvalifikacij za konferenčno ligo pomeril tudi Maribor. Vijolice bodo na gostovanju v Vojvodini branile tesno prednost z Ljudskega vrta, ki jo je v izdihljajih srečanja zagotovil Hilal Soudani.

"Pričakujem, da bodo Novosadčani igrali agresivno, nikakor pa ne brezglavo. Imajo kakovost in ustrezno disciplino v igri, zato potrebujemo naš odziv na evropski ravni. V fazi obrambe moramo biti tekmovalni, v fazi napada pa dovolj nevarni pri ogrožanju njihovih vrat. Zagotovo gre pričakovati njihovo željo, da bi čim prej prišli do vodstva, in tako se tudi moramo pripraviti," sporoča trener Maribora Ante Šimundža. Če bodo njegovi varovanci uspešni v Bački Topoli, kjer novosadska Vojvodina v tej sezoni igra domače dvoboje, jih v play-offu kvalifikacij čaka zmagovalec finsko-švedskega obračuna med Ilvesom in Djurgardnom. Prva tekma se je končala z 1:1, zdaj bo imel prednost domačega igrišča predstavnik Švedske.

Gradišar že danes, preostali v četrtek

Nejc Gradišar, ki je v začetku leta dosegel zadetek za zmago z 1:0 na reprezentančni tekmi v ZDA, bo gostil Omonio. Foto: Reuters Danes se bo predstavil prvi izmed slovenskih legionarjev v kvalifikacijah konferenčne lige. Nejc Gradišar (Fehervar) bo gostil ciprsko Omonio, s katero je na prvi tekmi izgubil z 0:1. Preostali Slovenci bodo na delu v četrtek. Pri Spartaku iz Trnave, ki bi lahko v kratkem ostal brez Mihe Kompana Breznika, redno nastopata Adrian Zeljković in Žiga Frelih. Slovaški klub bo branil prednost (3:1) proti poljski Wisli iz Krakova.

Pri varšavski Legii je v imenitni formi Blaž Kramer. Na zadnjih petih tekmah je dosegel tri zadetke, ob zmagi na Danskem (3:2) proti Brondbyju pa je prispeval dve asistenci. Cluj Matije Bobna bo branil tesno prednost (1:0) proti Maccabiju Petach Tikvi Luke Štora, Alen Korošec, ki je z Botevom v kvalifikacijah za ligo Europa izločil Maribor, pa bo branil prednost (1:0) proti Zrinjskemu, ki je v 2. krogu izločil Bravo.

Konferenčna liga, kvalifikacije, 3. krog (povratne tekme):

Torek, 13. avgust:

Sreda, 14. avgust:

Četrtek, 15. avgust: