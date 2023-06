Nov svetovni rekord Cristiana Ronalda, Haaland zabijal za Norveško

Tekme 4. kroga kvalifikacij za Euro 2024 so danes odigrali še v skupinah A, E, F, G in J. Portugalski superzvezdnik Cristiano Ronaldo se je v zgodovino nogometa vpisal z novim svetovnim rekordom, saj je na Islandiji zbral 200 nastopov v državnem dresu, v taboru rdečih vragov iz Belgije pa odmeva spor med Thibautom Courtoisom in novim selektorjem Domenicom Tedescom, po katerem je vratar madridskega Reala zapustil reprezentanco. Norveška je na krilih Erlinga Haalanda prišla do prve zmage, na Škotskem pa je nogometašem živce žrlo vreme.

Kvalifikacije za Euro 2024, 4. krog:

Torek, 20. junij:

Ronaldo: Ne lovim rekordov, rekordi lovijo mene

Ronaldo je zabil že svoj 123. rešrezentančni gol. Foto: Guliverimage "Ne bom nehal prihajati na reprezentančne akcije, saj mi vedno predstavljajo sanje," sporoča 38-letni Cristiano Ronaldo, ki je danes postal prvi Zemljan z jubilejnim 200. nastopom za izbrano vrsto. S Portugalsko je nastopil na številnih velikih tekmovanjih, več kot očitno pa želi z nekdanjimi evropskimi prvaki iz leta 2016 nadaljevati niz in se uvrstiti tudi na Euro 2024.

"To, da zaigraš na 200 tekmah z reprezentanco, ni kar tako. S tem dokazuješ ljubezen do svoje domovine in ekipe," je dejal na novinarski konferenci v Reykjaviku, kjer je danes gostoval s Portugalsko. "Spektakularno bi bilo, če bi lahko to tekmo začinil z zadetkom," je še dejal izkušeni zvezdnik savdskega kluba Al-Nassr, in na tekmi, ki so jo Portugalci naposled dobili z 1:0 res zabil svoj 123. reprezentančni gol. Tudi v tej statistični prvini je nosilec svetovnega rekorda. "Ne lovim rekordov, ampak rekordi lovijo mene. Srečen sem, da so del motivacije, da lahko nadaljujem igranje za reprezentanco na najvišji ravni," je pred tekmo izjavil Ronaldo, ki je danes s soigralci ujel že četrto zaporedno zmago v tem kvalifikacijskem ciklusu.

Courtois zapustil belgijsko reprezentanco, Lukaku zadeval

Thibaut Courtois bo izpustil tekmo v Estoniji. Foto: Reuters Manj vedro razpoloženje pa je vladalo v taboru Belgije. Rdeči vragi, ki so bili v zadnjih letih kar nekaj časa na vodilnem položaju svetovne nogometne lestvice Fife, so danes gostovali v Estoniji, v vratih pa ni bilo enega najboljših čuvajev mreže na svetu Thibauta Courtoisa. Vratar madridskega Reala je po sporu s selektorjem Domenicom Tedescom zapustil reprezentančni tabor in ni odpotoval v Estonijo. In razlog?

Selektor je ob odsotnosti poškodovanega Kevina de Bruyna na tekmi proti Avstriji (1:1) kapetanski trak podelil Romeluju Lukakuju, ne pa 31-letnemu vratarju. To naj ne bi bilo všeč Courtoisu, ki je pričakoval drugačno odločitev. Selektor pojasnjuje: "Strinjali smo se s tem, da bo Lukaku kapetan na tekmi z Avstrijo, Courtois pa na tekmi z Estonijo. Vsi so se strinjali s tem, Courtois pa je hotel po tekmi govoriti z menoj, nato pa mi pojasnil, da odhaja domov, ker je razočaran in užaljen."

Besedam selektorja se je začudil Courtois, ki na družbenem omrežju ni skrival nezadovoljstva in jih označil za neresnične. Dodal je, da je reprezentančne priprave zapustil zaradi težav z desnim kolenom, odločitev o tem pa sta skupno sprejeli zdravstveni službi reprezentance in madridskega Reala.

A Lukaku se je danes izkazal, zabil je dva gola pri zmagi Belgije s 3:0.

Prva letošnja zmaga Haalanda

Norveška, ki je v uvodnih treh nastopih osvojila le eno točko, je vendarle vknjižila tudi prvo zmago v tem ciklusu. V Oslu je gostila najslabšo ekipo skupine A, Ciper, najbolj vroči napadalec na svetu, norveški as Erling Braut Haaland pa je k zmagi s 3:1 prispeval dva zadetka.

Erling Haaland je k zmagi Norveške prispeval dva gola. Foto: Reuters

Norveška je zdaj tretja reprezentanca skupine A, na vrhu te pa je Škotska, ki danes doma gosti drugo Gruzijo. Tekma je bila zaradi močnega naliva večkrat prekinjena, zaradi slabega stanja zelenice na stadionu Hampden Park v Glasgowu Estonici celo niso želeli nadaljevati tekme, a se je ta po dolgih pogajanjih in orjaških naporih skrbnikov igrišča vendarle nadaljevala. Že v šesti minuti tekme je sicer za veselje domačih poskrbel Callum McGregor, nato so se začele težave.

Torek, 20. junij:

