Messi še naprej na stranskem tiru

Argentina se bo tudi tokrat morala znajti brez prvega zvezdnika Lionela Messija, ki se je poškodoval 14. julija, zaradi težav z gležnjem pa od takrat ni igral, zdaj pa naj bi bil 37-letni Argentinec blizu vrnitve na zelenice. "Upamo, da se kmalu vrne. Upam, da bo zraven, ko se bomo oktobra znova zbrali. Težko je igrati brez njega, kakorkoli obrneš, katerakoli ekipa bi pogrešala igralca njegovega kova," je pred novim obračunom Argentine, ki je v kvalifikacijah do zdaj izgubila le enkrat, dejal selektor Lionel Scaloni.

V celotnem Messijevem mandatu pri Inter Miamiju je bil odsoten na 25 tekmah, razdeljenih med Argentino in Inter Miamijem. Poškodbe mišic in nog so se kar vrstile, tako bo tekma proti Kolumbiji že 26., ki jo bo Messi izpustil v zadnjem času. Argentina in Kolumbija se bosta pomerili na ponovitvi zadnjega finala Copa America, ko je bila z 1:0 boljša Argentina, je pa Kolumbija v letošnjih kvalifikacijah še neporažena, ob treh zmagah ima kar štiri remije.

Neposredno uvrstitev na SP 2026, ki bo v ZDA, Kanadi in Mehiki, si bo zagotovilo šest najboljših reprezentanc v južnoameriških kvalifikacijah, sedmouvrščeno pa čakajo dodatne medcelinske kvalifikacije. Nastop na velikem tekmovanju si bo tako zagotovila dobra polovica vseh udeležencev kvalifikacij.

Kvalifikacije za SP 2026, 8. krog:

Torek, 10. september:

Sreda, 11. september:

Lestvica: