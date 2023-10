V Južni Ameriki se nadaljujejo kvalifikacije za SP 2026. Svetovna prvakinja Argentina je v noči na petek premagala Paragvaj in zadržala stoodstotni položaj, od 53. minute je zaigral tudi Lionel Messi. Bil je zelo blizu zadetku, a dvakrat zatresel okvir vrat. Brazilija je nepričakovano izpustila zmago proti Venezueli, ki je prišla do točke po spektakularnem zadetku rezervista Eduarda Bella v 85. minuti (1:1). Urugvaj je v sodnikovem podaljšku prišel do točke v Kolumbiji (2:2), Ekvador pa je premagal Bolivijo s pomočjo 16-letnega čudežnega dečka Kendryja Paesa, ki je postal novi rekorder tekmovanja.

V južnoameriških kvalifikacijah za SP 2026 ostaja po treh krogih z maksimalnim izkupičkom, devetimi točkami, le še Argentina. Svetovni prvaki so v 3. krogu doma z 1:0 odpravili Paragvaj, zmago pa je že v 3. minuti zagotovil izkušeni branilec Nicolas Otamendi.

Lionel Messi je vstopil v igro v 53. minuti, nato pa dvakrat zatresel okvir vrat Paragvaja. Foto: Reuters

Eduardo Bello je zaznamoval srečanje v Braziliji z izjemnim zadetkom, ki ga je dosegel s škarjicami. Foto: Reuters Od prve minute sta v napadu zaigrala Lautaro Martinez in Julian Alvarez, 36-letni Lionel Messi, ki je imel v zadnjih tednih kar nekaj težav z zdravjem, pa je bil na klopi. V igro je vstopil v 53. minuti, nato pa dvakrat zatresel vratnico.

Sreče ni imela niti Brazilija. Čeprav so bili proti Venezueli absolutni favoriti za zmago, proti omenjenemu tekmecu pa so pred tem dobili vse kvalifikacijske dvoboje za svetovno prvenstvo razen enega, ko so se leta 2009 razšli brez zmagovalca, so se morali tokrat zadovoljiti le s točko.

V Cuiabi se jim je nasmihala nova zmaga, ko jih je branilec Arsenala Gabriel Magalhaes popeljal v vodstvo v 50. minuti. Podajo je prispeval Neymar. Napadalec Reala Rodrygo je nato zapravil veliko priložnost za podvojitev vodstva, kazen pa je prišla pet minut pred koncem, ko je rezervist Eduardo Bello s prekrasnimi škarjicami šokiral domače občinstvo in izenačil na 1:1.

Spektakularne škarjice Bella za 1:1 v Braziliji:

Eduard Bello with a spectacular bicycle kick goal to equalise it for Venezuela pic.twitter.com/2UJU5J0p4J — a. (@lapulgaprop_) October 13, 2023

V razburljivem srečanju sta se Kolumbija in Urugvaj razšla z 2:2. Gostje so izenačili z zadetkom napadalca Liverpoola Darwina Nuneza, ki je postavil končni rezultat z bele točke in spravil klubskega soigralca Luisa Diaza v slabo voljo. Kolumbijci so dvakrat vodili, a se morali na koncu zadovoljiti le s točko. V 35. minuti jih je popeljal v vodstvo James Rodriguez, v 52. minuti pa še Mateus Uribe. Diaz je pri vodstvu z 2:1 zapravil imenitno priložnost za povišanje vodstva, po dvoboju ''ena na ena'' z vratarjem Urugvaja je poslal žogo čez vrata, nato pa je Jhon Arias zatresel še okvir vrat.

Zadetek 16-letnega Kendryja Paeza:

KENDRY PÁEZ GOAL AT 16 YEARS OLD FOR THE ECUADOR SENIOR TEAM pic.twitter.com/YRVziIIvuy — Felix (@FelixJohnston_) October 12, 2023

Komaj 16-letni Ekvadorec Kendry Paez, rojen 4. maja 2007, je pisal zgodovino na srečanju z Bolivijo. Svojo reprezentanco je popeljal v vodstvo in postal najmlajši strelec v zgodovini južnoameriških kvalifikacij za svetovno prvenstvo. Čudežni deček iz Ekvadorja se bo sicer leta 2025 pridružil londonskemu Chelseaju. Čile je v sosedskem spopadu ugnal Peru z 2:0.

V kvalifikacijah za SP 2026 nastopa vseh deset južnoameriških reprezentanc. Najboljših šest si bo zagotovilo neposredno udeležbo na svetovnem prvenstvu, sedmouvrščeno pa čakajo dodatne medcelinske kvalifikacije.

Kvalifikacije za SP 2026, 3. krog:

Četrtek, 12. oktober:

Petek, 13. oktober:

Lestvica: