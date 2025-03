Tuchel prvič na vročem stolčku

Slovensko nogometno reprezentanco v prihodnjih dneh čakata tekmi za obstanek v ligi B lige narodov proti Slovaški, nekatere evropske izbrane vrste pa bodo že začele kvalifikacije za svetovno prvenstvo 2026. Kot prve bodo v Evropi pot proti ZDA, Kanadi in Mehiki začele iskati ekipe v skupinah G, H, I, J, K in L. Angleže na Wembleyju čaka boj z Albanci, prvič bo ekipo vodil Thomas Tuchel, Bosna in Hercegovina bo na delu v Romuniji.

Tri od naštetih skupin še niso povsem določene, saj bodo najboljše reprezentance v tem obdobju igrale četrtfinalne boje lige narodov. Tako bo v skupini G igral poraženec tekme med Španijo in Nizozemsko, v njej pa so še Poljska, Finska, Litva in Malta.

V skupini H so Avstrija, Romunija, Bosna in Hercegovina, Ciper ter San Marino, v I bo poraženec tekme med Nemčijo in Italijo ter Norveška, Izrael, Estonija in Moldavija.

V skupini J so Belgija, Wales, Severna Makedonija, Kazahstan in Lihtenštajn, v K Anglija, Srbija, Albanija, Latvija in Andora, v L pa poraženec tekme med Francijo in Hrvaško, Češka, Črna gora, Ferski otoki in Gibraltar.

V skupini G bodo 21. in 24. marca tekme Malta – Finska in Poljska – Litva ter Litva – Finska in Poljska – Malta. V H bodo na omenjena datuma dvoboji Ciper – San Marino in Romunija – BiH ter BiH – Ciper in San Marino – Romunija.

V I bodo 22. in 25. marca tekme Moldavija – Norveška in Izrael – Estonija ter Izrael – Norveška in Moldavija – Estonija, v J pa Lihtenštajn – Severna Makedonija in Wales – Kazahstan ter Lihtenštajn– Kazahstan in Severna Makedonija – Wales.

Slovenska nogometna reprezentanca se v tem tednu bori za obstanek v ligi B lige narodov. Foto: Aleš Fevžer

V skupini K bodo 21. in 24. marca obračuni Andora – Latvija in Anglija – Albanija ter Albanija – Andora in Anglija – Latvija, v skupini L pa 22. in 25. marca Črna gora – Gibraltar in Češka – Ferski otoki ter Gibraltar – Češka in Črna gora Ferski otoki.

V omenjenih skupinah bodo naslednja dva kroga kvalifikacij odigrali junija, medtem ko bodo preostale skupine kvalifikacijske boje začele septembra.

V skupini A bo zmagovalec četrtfinala lige narodov med Nemčijo in Italijo ter Slovaška, Severna Irska in Luksemburg, v B so Švica, Švedska, Slovenija in Kosovo, v C pa poraženec tekme med Portugalsko in Dansko, Grčija, Škotska in Belorusija.

V skupini D bo zmagovalec tekme med Francijo in Hrvaško, Ukrajina, Islandija in Azerbajdžan, v E zmagovalec tekme med Španijo in Nizozemsko, Turčija, Gruzija in Bolgarija, v F pa zmagovalec tekme med Portugalsko in Dansko, Madžarska, Irska in Armenija.

Zmagovalci skupin se bodo prebili na SP, za preostala štiri mesta se bo udarilo 12 drugouvrščenih ter še štiri najboljše rangirane reprezentance med zmagovalkami skupin v ligi narodov.

Na SP 48 reprezentanc

Na SP 2026, ki bo 23. po vrsti, bo skupaj nastopilo 48 reprezentanc, od tega 16 evropskih, gostiteljice ZDA, Mehika in Kanada so tja že uvrščene. Vstopnico pa so si kot prvi že priigrali nogometaši Japonske.

Svetovno prvenstvo 2026 bo med 11. junijem in 19. julijem 2026, naslov bo branila Argentina. Tekme bo gostilo 16 mest, ki so jih razdelili v vzhodni, srednji in zahodni del. Na vzhodu bodo tekme gostili Atlanta (stadion Mercedes Benz, kapaciteta 71 tisoč), Boston (Gillette, 65.878), Miami (Hard Rock, 64.767), New York (MetLife, 82.500), kjer bo tudi finale, Philadelphia (Lincoln Financial Field, 69.796) in Toronto (BMO Field, 30 tisoč), v srednjem delu Dallas (AT&T, 80 tisoč), Guadalajara (Akron, 49.850), Houston (NRG, 72.220), Kansas City (Arrowhead, 76.416), Ciudad de Mexico (Azteca, 87.523) in Monterrey (BBVA, 53.500), v zahodnem pa Los Angeles (SoFi, 70.240), San Francisco (Levi's, 68.500), Seattle (Lumen Field, 69 tisoč) in Vancouver (BC Place, 54.500).

Kvalifikacije za SP 2026, 1. krog

