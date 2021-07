Uspešen debi Mure v Evropi, Blažič in Valenčič v polno

Nogometaši Mure so danes uspešno prestali zgodovinsko dejanje. Po prvem naslovu državnega prvaka so si priigrali nastop v kvalifikacijah za ligo prvakov, prvič pa so v tem tekmovanju danes gostovali v Skopju, kjer so z 1:0 odpravili prvaka Severne Makedonije Škendijo. Izmed slovenskih legionarjev sta bila danes s svojima kluboma Ferencvaroš in HJK Helsinki na delu tudi Miha Blažič in Filip Valenčič. Oba sta se ob visokih zmagah svojih ekip vpisala tudi med strelce.