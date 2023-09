Murašice bitko za ligo prvakinj začele s porazom po 11-metrovkah

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Članice Mure None so s porazom začele kvalifikacije za ligo prvakinj.

Članice Mure None so s porazom začele kvalifikacije za ligo prvakinj. Foto: Jure Banfi/alesfevzer.com

Slovenske nogometne prvakinje, igralke Mure None, so s porazom začele kvalifikacije za ligo prvakinj. Na prvi tekmi prvega kvalifikacijskega turnirja so v Murski Soboti v dvoboju z gruzijsko ekipo Samegrelo izgubile po streljanju enajstmetrovk s 3:5. Redni del tekme se je končal brez golov.

Domače nogometašice so bile na pragu zmage, saj so od 85. minute, ko je bila izključena Ana Paliašvili, imele na zelenici igralko več. Na koncu je odločila loterija strelov z bele točke, kjer so bile gostje zanesljivejše.

Na turnirju igrata še ciprska zasedba Apollon Ladies in makedonski Ljuboten. Dopoldanski dvoboj teh dveh ekip v Radencih so dobile Ciprčanke kar z 9:0.

Zmagovalca se bosta pomerila čez tri dni v finalu turnirja, poraženca pa v tekmi za tretje mesto.

Foto: Jure Banfi/alesfevzer.com

V tej sezoni lige prvakinj sodeluje ali bo sodelovalo 70 klubov iz 48 nacionalnih nogometnih zvez. V skupinskem delu bo igralo 16 ekip. Barcelona, ki brani naslov, Lyon, Bayern in Chelsea so edini štirje klubi, ki so že uvrščeni v skupinski del tekmovanja.

Za ostalih 12 prostih vozovnic se bo pomerilo 66 zasedb. V uvodno fazo je vstopilo 57 ekip, od tega je 41 aktualnih državnih prvakinj.

Teh 41 je razdeljenih v 11 skupin 1. kroga kvalifikacij, zmagovalke pa bodo napredovale v 2. krog, ki bo oktobra. V tega so že uvrščene Slavia Praga, Rosengrad ter Roma z Zaro Kramžar in Nino Kajzba. V 2. krogu se bo 14 ekip v dveh medsebojnih tekmah med sabo pomerilo za sedem prostih mest v skupinskem delu lige prvakinj.

Foto: Jure Banfi/alesfevzer.com

Na tej stopnji se je v tekmovanje prijavilo tudi 16 ekip, ki so v domačih ligah zasedle drugo ali tretje mesto. Te bodo odigrale štiri turnirje. Prvakinje turnirjev bodo napredovale v 2. krog, kjer so že Wolfsburg s Saro Agrež, PSG, Real Madrid, Sparta Praga, Häcken in Manchester United. Teh deset ekip bo sestavilo pet parov, zmagovalke medsebojnih tekem pa bodo zapolnile še pet prostih mest v skupinskem delu lige prvakinj.

Skupinski del lige prvakinj se bo začel 20. oktobra. Četrtfinale bo marca, polfinale aprila, finale pa 24., 25. ali 26. maja v Bilbau.