Milančanom grozi nova kazen

Italijanskemu nogometnemu prvoligašu Milanu grozijo nove kazni v povezavi s kršenjem pravil finančnega fair-playa (FFP), saj bo ustrezen odbor pri Evropski nogometni zvezi (Uefa) preiskal domnevne nove kršitve FFP, so zapisali pri Uefi.

Milanu so že sicer za to sezono prepovedali igranje v evropski ligi zaradi kršitev omenjenih pravil, a so bili nato Italijani uspešni s pritožbo na mednarodnem razsodišču v Lozani (Cas).

Kljub temu je Milan decembra dobil opozorilo, da ga bodo izključili iz evropskih tekmovanj, če bi se vanje uvrstili v sezonah 2022/23 in 2023/24, prav tako pa bi mu omejili prihodke iz evropske lige, če rdeče-črnim ne uspe izpolniti zahtev do junija 2021.

In Uefa je danes potrdila, da bo preiskala finance Milana, ker temu v zadnjih treh letih naj ne bi uspelo izpolniti pravil FFP.

Milan se v evropski ligi v tej sezoni sicer ni izkazal, saj je izpadel že v skupinskem delu tekmovanja.

