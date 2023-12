Krota mora vrniti skoraj 100.000 evrov, čaka ga zaporna kazen

Dinamo je nedavno zahteval, da šest od skupno sedmih obtoženih vrne nezakonito odvzeta sredstva, od tega Krota 97.000 evrov, plačati pa mora še 10.000 evrov stroškov postopka, je objavilo sodišče v Osijeku.

Proti Zdravku, Zoranu in Mariju Mamiću ter Damirju Vrbanoviću, Sandru Stipančiću, Nikkyju Arthuru Vuksanu in Kroti že od leta 2020 poteka postopek zaradi nezakonito pridobljenih sredstev z računov Dinama.

Krota je priznal krivdo iz obtožnice, zato je njegov primer sodišče obravnavalo posebej od soobtoženih. Pred tem je priznal krivdo tudi nogometni zastopnik Vuksan, ki je dobil leto dni zapora pogojno za dobo petih let.

Zdravko in Zoran Mamić sta na begu v Bosni in Hercegovini in jima sodijo v odsotnosti. Zdravko Mamić naj bi s soobtoženimi organiziral kriminalno družbo, ki je prek računov Dinama in družb v tujini odtujila več kot 15 milijonov evrov med letoma 2004 in 2015.