Po 11 tekmah brez zmage Kovač izgubil službo

Nekdanji hrvaški nogometni selektor Niko Kovač ni več trener nemškega prvoligaša Wolfsburga. Z mesta glavnega trenerja ga je odnesel zadnji poraz Wolfsburga, ki je v soboto na tekmi 26. kroga bundeslige doma izgubil z 1:3 proti Augsburgu in nadaljeval katastrofalen niz 11 tekem brez zmage.

Izvršni direktor Marcel Schäfer je odločitev 52-letnemu hrvaškemu trenerju Niku Kovaču sporočil v osebnem pogovoru v soboto zvečer. Volkove bosta zapustila tudi pomočnika trenerja Robert Kovač in Aaron Briggs. "V interni analizi poraza proti Augsburgu in splošnega stanja smo prišli do odločitve, da prekinemo sodelovanje," je pojasnil Schäfer.

"Obžalujemo takšen razplet dogodkov, vendar menimo, da je treba ekipi dati nov zagon, da se stabilizirajo razmere v klubu," je med drugim dejal Schäfer. Kovač se je VfL Wolfsburgu pridružil pred začetkom sezone 2022/23. Klub je vodil na 66 tekmah, zapušča ga na 14. mestu prvenstvene lestvice.

Po 26 krogih si klub 25 točk deli s 15. Bochumom. Na vrhu lestvice je Bayer Leverkusen s 67 točkami.