Kovač je moral zapustiti klop Monaca

Ekipa je lani v francoskem prvenstvu zasedla tretje mesto, a izpadla v kvalifikacijah za ligo prvakov proti Šahtarju iz Donjecka. Trenutno je na šestem mestu prvenstvene razpredelnice, 17 točk za vodilnim PSG.

Lani se je ekipa uvrstila tudi v finale francoskega pokala, kjer jo je ugnal PSG. Letos pa je nato v uvodnih šestih krogih prvenstva doživela kar tri poraze. In to kljub temu, da sta moštvo poleti okrepila mlada Nizozemec Myron Boadu in Nemec Ismail Jakobs.

Tudi izkušena Kevin Volland in nekdanji zvezdnik Barcelone Cesc Fabregas nista pokazala želenih predstav. Na koncu je prišlo še do napetosti med trenerjem in igralci, zato se je uprava kluba danes odločila, da bo poiskala novega prvega moža stroke.

Niko Kovač se je kot trener izkazal pri münchenskem Bayernu, ki ga je leta 2019 popeljal do naslova državnega prvaka in nemškega pokala, pred tem pa je vodil tudi Eintracht Frankfurt in reprezentanco Hrvaške.

Časnik L'Equipe kot možne Kovačeve naslednike omenja Jesseja Marscha, Paula Fonseco in Philippa Clementa.