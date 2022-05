Konzorcij s Toddom Boehlyjem uradno zaključil prevzem Chelseaja

Angleški velikan Chelsea je od danes uradno v rokah ameriškega konzorcija, ki ga vodi poslovnež Todd Boehly, je klub objavil na uradni spletni strani. Potem ko je v soboto po pridobitvi vseh dovoljenj prišlo do potrditve posla, je danes v zaključni fazi transakcije z nakazilom sredstev v višini 4,97 milijarde evrov to postalo še uradno.

Pretekli teden je v sredo britanska vlada prižgala zeleno luč za prevzem kluba, dan prej pa še vodstvo angleške nogometne elite. Konzorcij, ki ga vodi Boehly, se je sicer že 7. maja dogovoril za 4,97 milijarde evrov vreden nakup od prvotnega lastnika Rusa Romana Abramoviča.

Konzorcij kupcev modrih sestavljajo Boehly, švicarski multimilijarder Hansjörg Wyss in ameriški poslovnež Mark Walter. Največji delež v londonskem klubu pa bo v prihodnosti imel ameriški naložbeni sklad Clearlake Capital, ki mu predseduje Boehly. Z Walterjem sta sicer tudi solastnika ekipe bejzbola v severnoameriški ligi MLB Los Angeles Dodgers.

Na spletni strani kluba so zapisali, da so se novi lastniki kluba zavezali k vlaganju v ključna področja delovanja kluba, ki bodo razširila in okrepila konkurenčnost Chelseaja. V to so vključene tudi prenova stadiona Stamford Bridge vlaganjem v ključne, naložbe v mladinsko akademijo ter žensko ekipo.

"Naša vizija je jasna: navijače želimo narediti ponosne"

"Poleg naše zavezanosti razvoju mladinske ekipe in pridobivanju najboljših talentov je naš akcijski načrt dolgoročno vlagati v klub in nadgrajevati izjemno zgodovino uspeha kluba." Foto: Reuters "V čast nam je, da smo postali novi skrbniki nogometnega kluba Chelsea," je v izjavi za javnost dejal Boehly. "Vsi bomo 100-odstotno v vsaki minuti vsake tekme. Naša vizija je jasna: navijače želimo narediti ponosne Poleg naše zavezanosti razvoju mladinske ekipe in pridobivanju najboljših talentov je naš akcijski načrt dolgoročno vlagati v klub in nadgrajevati izjemno zgodovino uspeha kluba. Osebno se želim zahvaliti ministrom in uradnikom v britanski vladi in vodstvu lige za ves njihov prispevek k uspešni predaji kluba," je še dejal 48-letni ameriški poslovnež.

"Lastništvo tega kluba prinaša veliko odgovornost. Odkar sem prišel v Chelsea pred skoraj dvajsetimi leti, sem bil na lastni koži priča, kaj lahko ta klub doseže. Moj cilj je bil zagotoviti, da bo imel naslednji lastnik miselnost, ki bo omogočila uspeh moških in ženskih ekip, ter voljo in zagon za nadaljnji razvoj drugih ključnih vidikov kluba ter fundacije Chelsea, ki smo jo ustanavljali," je pred dnevi v izjavi za klub dejal nekdanji lastnik Abramovič.

Abramovič je imel klub v lasti od leta 2003. Ruski milijarder je Chelsea dal na trg v začetku marca, tik preden ga je britanska vlada kot tesnega zaveznika ruskega predsednika Vladimirja Putina sankcionirala po ruski invaziji na Ukrajino.

Dokončanje nakupa je bil dolgotrajen postopek zaradi zaskrbljenosti vlade Združenega kraljestva, da bi se Abramovič neupravičeno okoristil s prodajo. Prihodnost kluba je tako visela na nitki zaradi uvedbe sankcij, soglasje vlade in lige pa je bilo nujno, ker je bilo premoženje ruskega oligarha zamrznjeno.

Chelsea je sicer sezono angleške državnega prvenstva končal na tretjem mestu.

