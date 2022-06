Pomemben dan za Olimpijo in Muro

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Nogometaši Olimpije in Mure bodo danes izvedeli ime evropskega tekmeca.

Nogometaši Olimpije in Mure bodo danes izvedeli ime evropskega tekmeca. Foto: Grega Valančič/Sportida

Kmalu se bo začela druga sezone konferenčne lige, s katero imajo slovenski klubi prijetne izkušnje, saj se je lani Mura uvrstila v skupinski del in dočakala zgodovinsko zmago nad angleškim velikanom Tottenhamom. Črno-bele letos čaka zahtevna pot v kvalifikacijah, podobno velja za ljubljansko Olimpijo, slovenski pokalni zmagovalec Koper pa se bo Evropi pridružil nekoliko pozneje. Seznam morebitnih tekmecev Olimpije in Mure se je pred žrebom zelo skrčil.

Malce po 13. uri se bo v Nyonu začel žreb 1. kroga kvalifikacij za konferenčno ligo, v katerem bo sodelovalo kar 60 klubov. Med njimi bosta tudi dva iz Slovenija, to sta Olimpija in Mura, ki sta v prejšnji sezoni v 1. SNL osvojili tretje oziroma četrto mesto. Evropska nogometna zveza (Uefa) ju je pred žrebom uvrstila v predskupini 2 in 3, s tem pa seznam mogočih tekmecev skrčila na le pet kandidatov.

Olimpija proti znancu iz BiH?

Robert Prosinečki bo prihodnji mesec debitiral na klopi Olimpije v Evropi. Foto: NK Olimpija Ljubljana V taboru zmajev, ki se bodo evropskega izziva prvič lotili pod taktirko slovitega Hrvata Roberta Prosinečkega, bi se najraje izognili predstavniku BiH, Borcu iz Banjaluke. Klub, s katerim je v preteklosti nekaj časa tesno sodeloval nekdanji predsednik Olimpije Milan Mandarić, je v zadnji sezoni v BiH zaostal le za Zrinjskim in Tuzla Cityjem.

Osvojil je tretje mesto, njegov trener pa je bil Hrvat Tomislav Ivković, nekdanji jugoslovanski reprezentant, znan tudi po tem, da je v karieri nekajkrat ubranil 11-metrovko Diegu Armandu Maradoni, tudi v četrtfinalu SP 1990. Takrat je bil njegov reprezentančni soigralec (poleg Srečka Katanca) tudi Prosinečki. Ivković je pred dobrim tednom klubu sporočil, da zapušča Borac. Nasledil ga je Nenad Lalatović, ki je največje uspehe v trenerski karieri dosegal pri novosadski Vojvodini, leta 2014 pa je vodil tudi Crveno zvezdo, ravno po odhodu Slaviše Stojanovića.

Iz Banjaluke se je lani v Ljubljano preselil občasni reprezentant BiH Almedin Ziljkić, ki bi lahko v tem poletnem prestopnem roku zapustil zmajevo gnezdo. Z naskokom najlažji izziv bi Olimpiji predstavljal predstavnik Andore, žepne države med Španijo in Francijo, Atletic Club d'Escaldes.

Prekmurci bi najdlje potovali v Gruzijo

Mura je na zadnji tekmi v prejšnji sezoni doma priznala premoč prvaku Mariboru. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida Mura si je v prejšnji sezoni zagotovila veliko izkušenj z igranjem v Evropi, kar bi ji lahko v teh kvalifikacijah prišlo še kako prav. Prvič se bo z evropskimi tekmami kot strateg črno-belih spopadel Damir Čontala, med morebitnimi tekmeci pa kot najbolj neugoden izstopa slovaški predstavnik Ružomberok, ki je v prejšnji sezoni osvojil tretje mesto.

Najdaljše potovanje bi predstavljal klub Dila Gori iz Gruzije, obstaja pa tudi možnost, da bi se Mura odpravila proti jugu nekdanje skupne države, saj sta mogoča tekmeca tudi Gjilani (Kosov) in Iskra iz Danilovgrada (Črna gora). Zadnji mogoči tekmec je Sfintul Gheorghe iz Moldavije, države, ki meji na nesrečno Ukrajino, v kateri že več kot tri mesece potekajo srditi vojaški spopadi.

Koper, tretji slovenski predstavnik v konferenčni ligi, se bo kot pokalni zmagovalec priključil kvalifikacijam v 2. krogu. Tekme uvodnega kroga kvalifikacij bodo odigrane 7. in 14. julija.