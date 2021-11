Trener Rennesa: Proti Muri, kot da bi bil na drugi strani PSG

Nogometaši Mure so na uvodnih treh nastopih v konferenčni ligi trikrat izgubili, skupna razlika v zadetkih pa znaša 2:9. Najbližje zgodovinski točki so bili pred dvema tednoma proti Rennesu, ko so v Ljudskem vrtu izgubili z 1:2. Danes se bodo še enkrat pomerili s francoskim predstavnikom, le da bo srečanje na Roazhon Parku v Bretanji. Rennes vodi na lestvici in želi ohraniti prednost pred Tottenhamom, zato pride danes zanj v poštev le zmaga.

Rennes je edini klub v Evropi, ki je v tej sezoni premagal PSG. Foto: Reuters

"Želimo potrditi rezultat s tekme v Mariboru in prikazati še več. V dvoboj vstopamo ponižno. To je tekma, na katero se moramo pripravljati tako kot pred dvobojem s PSG ali Marseillom. Če ne bo takšnega pristopa, si lahko nakopljemo težave. Mura je na prvi tekmi pokazala veliko kakovosti. Že pred dvobojem smo vedeli, da je to dobro organizirana ekipa s petimi možmi v obrambi. Je zelo ambiciozna in sposobna hitrih prehodov," pred srečanjem poudarja trener Rennesa Bruno Genesio, edini strateg v Evropi, ki je v tej sezoni premagal zvezdniški PSG.

Francozi verjamejo, da bodo lahko danes zaigrali bolje kot v Ljudskem vrtu zaradi kakovosti travnatega igrišča. S tistim v Mariboru niso bili zadovoljni, nekateri so ga v Franciji oklicali kar za njivo s krompirjem. Nogometaš Adrien Truffert je priznal, da so zaradi tega igrali počasneje in tehnično manj brezhibno kot bi sicer.

Šimundža: Veliko smo se naučili

Ante Šimundža ima veliko izkušenj z vodenjem evropskih tekem. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida Vratarja Mure Matka Obradovića, ki je pred kratkim podaljšal sodelovanje s slovenskim prvakom, danes čaka veliko dela. "Smo v najtežji skupini konferenčne lige, Rennes igra hitro, dinamično in napadalno. Skušali bomo zaigrali najbolje kar se da," pred zahtevnim gostovanjem v Evropi sporoča izkušeni Dalmatinec.

Njegov trener Ante Šimundža ima s takšnimi tekmami že veliko izkušenj. "Na tekmi v Mariboru smo se veliko naučili. Moramo pokazati več natančnosti ob izpeljevanju akcij in boljšo igro v obrambi. Moramo biti bolj čvrsti in zaigrati vsi skupaj kot eno, če hočemo pozitiven rezultat," napoveduje Mariborčan.

Mura se bo pomerila s tekmecem, ki poraza ni izkusil že osem tekem zapored, v nedeljo pa ga čaka zelo pomembna tekma francoskega prvenstva proti Lyonu. Za primerjavo, Muro na drugi strani v nedeljo čaka dvoboj 1. SNL z Domžalami.

Valenčič prvič po naslovu prvaka

Na delu bodo še klubi s tremi slovenskimi legionarji. Filip Valenčič bo s Helsinki nastopil prvič po tem, ko si je na Finskem zagotovil nov naslov državnega prvaka, Denis Popović bo s Ciprčani gostoval v Estoniji, PAOK Jasmina Kurtića pa bo v vročem Solunu skušal izkoristiti prednost domačega igrišča proti danskemu Köbenhavnu. V središču pozornosti bo tudi srečanje v Rimu, kjer se bo Roma Joseja Mourinha skušala maščevati Bodo/Glimtu za sramoten poraz (1:6) na Norveškem.

Konferenčna liga, skupinski del, 4. krog: