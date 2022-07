Potem ko so nogometaši Maribora v sredo uspešno opravili prvi krog kvalifikacij za ligo prvakov , danes evropski preizkušnji na povratnih tekmah prvega kroga kvalifikacij za konferenčno ligo čakata še nogometaše Mure in Olimpije. Ljubljanska ekipa je na prvi tekmi v Stožicah le remizirala 1:1 z luksemburško ekipo Differdange, zasedba iz Murske Sobote pa je v moldavski prestolnici premagala Sfintul Gheorghe z 2:1. V Prekmurju nestrpno pričakujejo povratno tekmo, saj bo obračun odigran na prenovljeni zelenici Fazanerije, ki je nastajala v zadnjem mesecu in pol. Ob tem navijače, ki bodo od zdaj bližje dogajanju, pozivajo k športnemu navijanju.

Mura je imela pred tednom dni v Kišinjovu škarje in platno v svojih rokah. Po golu Tia Cipota in avtogolu vratarja Nicolae Calancea je do 89. minute vodila z 2:0, v izdihljajih tekme pa je moldavski ekipi nekaj upanja pred današnjo povratno tekmo, ki se bo v Fazaneriji začela ob 20. uri, prinesel zadetek Jibrila Ibrahima. Drugi polčas tako sledi danes v Fazaneriji. Tekma v Murski Soboti bo nekaj posebnega, saj bo povratni dvoboj odigran na prenovljeni zelenici Fazanerije, ki je nastajala v zadnjem mesecu in pol. Zmagovalca slovensko-moldavskega obračuna v prihodnjem krogu čaka irski St. Patrick's Athletic.

Čontala pričakuje še bolj defenzivne Moldavce "Pričakujem, da bodo Moldavci še bolj defenzivno naravnani, kot so bili na prvi tekmi, saj zgodovina govori, da doma in v gosteh igrajo zelo različno." Foto: Blaž Weindorfer/Sportida

"Bistvenih sprememb v enem tednu ne more biti, seveda pa jih pričakujemo, a tudi mi počasi rastemo. V prvem polčasu smo bili preveč previdni. Zagotovo bi se dalo še boljše igrati in biti bolj agresiven, kar smo pokazali v drugem polčasu, ko smo imeli hitrejšo žogo, hitreje prehajali, predvsem pa bili bolj agresivni. Nismo jim dovolili več nadzorovanih dolgih žog, z agresivnostjo smo jih prisilili v vedno več napak, tako da smo žogo dobivali globoko na njihovi polovici," se je na gostovanje v Moldaviji ozrl trener Mure Damir Čontala, ki je zadovoljen, da lahko računa na precej več kot 11 igralcev.

"Povedal sem že, da ima Mura zelo širok nabor kadra, kar so po eni strani sladke strani, po drugi pa za določene igralce v določenih trenutkih to ni najboljše, saj bi vsi radi igrali v začetni enajsterici. A Mura nima le 11 igralcev, ampak 18. Upam, da bo sledil gost ritem tekem, kar pomeni, da bi napredovali. Kakšna sprememba bo, vrača se Daku, ki v Moldaviji ni smel igrati. Imeli bomo pomoč s klopi, ki nam je dala energijo in prinesla tudi zmago v Moldaviji. Pričakujem, da bodo Moldavci še bolj defenzivno naravnani, kot so bili na prvi tekmi, saj zgodovina govori, da doma in v gosteh igrajo zelo različno. Po navadi so v gosteh bolj pasivni. Razlika je majhna. Dvomim, da bodo že od začetka iskali zadetek. Sprva bodo verjetno le tipali," še dodaja Čontala.

Osredotočeni nase

"Zavedamo se, da je izhodišče s prve tekme dobro, da smo opravili osnovni cilj, dobili prvi polčas, po tekmi pa smo takoj začeli razmišljati o povratni. Poznamo njihove prednosti in slabosti, a se bomo zdaj osredotočili le nase in naredili vse, da potrdimo zmago z gostovanja tudi doma," pa je dodal Gregor Balažic.

Poziv navijačem Tako je bila videti prenova pred dvema tednoma, danes je vse nared za prvo tekmo na prenovljeni zelenici. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida Pri Muri pred tekmo na prenovljeni Fazaneriji navijače, ki bodo po novem bližje zelenice, pozivajo k športnemu obnašanju. "V četrtek nas pred polnimi tribunami čaka povratna tekma prvega kroga kvalifikacija za konferenčno ligo proti moldavskemu Sfintul Gheorghe. To bo tudi prva tekma na novi zelenici v Fazaneriji, ki bo gledalcem še bolj približala utrip s samega terena. Seveda pa s tem prihaja dodatna odgovornost za vse nas. Pozivamo vas, da ste še naprej vzor navijanja v Sloveniji. Treba se je izogniti nepotrebnim provokacijam in metanju kakršnihkoli predmetov na igrišče, ki bo zdaj veliko bližje, kot je bilo prej. Nešportno obnašanje, sploh v Evropi, prinaša rigorozne kazni, ki so nepotrebni finančni izdatek kluba, zato vas prosimo, da se takšnim potezam izogibate," so zapisali na uradni spletni strani kluba.

Olimpija v Luksemburgu popravlja vtis brez kapetana

Ljubljanska ekipa je pred tednom dni – po številnih turbulentnih in vročih dogodkih v klubu – na krstnem dvoboju pod vodstvom novega trenerja iz Španije Alberta Riere iztržila zgolj remi proti zasedbi iz Luksemburga. Zmaji so pred nocojšnjim obračunom, ki se bo začel ob 19.30, trdno odločeni, da popravijo bled vtis s prve tekme, v primeru skupne zmage pa jih nato čaka romunska zasedba Sepsi OSK. Na izjemno pomembnem obračunu pa Riera ne bo mogel računati na kapetana ekipe Timija Maxa Elšnika, ki ima težave s poškodbo.

V ogenj tudi Zahović in Kapun

Zahović se je prejšnji teden vpisal med strelce. Foto: Guliverimage Na delu bosta tudi dva slovenska legionarja. Luka Zahović bo s poljsko ekipo Pogon Szczecin na gostovanju v Reykjaviku branil prednost s 4:1, na prvi tekmi se je Zahović vpisal tudi med strelce. Nik Kapun pa bo z Liepajo na domačem terenu proti ekipi Gjilani skušal nadoknaditi zaostanek gola s prve tekme.

V konferenčni ligi od slovenskih predstavnikov nastopa tudi Koper, ki pa bo zaigral šele v 2. krogu kvalifikacij. Njegov prvi nasprotnik bo lihtenštajnski Vaduz.