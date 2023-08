Maribor po čudež, Riera se vrača v Stožice, Zahović v Belgiji

Konferenčna liga je tretje najmočnejše evropsko klubsko tekmovanje. Preboj v skupinski del prinaša mikavno finančno nagrado, saj vsaj udeleženec prejme slabe tri milijone evrov. Slovenski prvak Olimpija si je v najslabšem primeru to že zagotovil, v igri za zagotovitev daljše evropske jeseni pa vztrajata še dva slovenska kluba. To sta Maribor in Celje, ki morata v kvalifikacijah za konferenčno ligo preskočiti še dve oviri. Na delu bo tudi ogromno slovenskih legionarjev.

Mariborčani bodo zaigrali v četrtek na srečanju pred 50 tisoč gledalci. Foto: Reuters

Vijolice so v 3. krogu kvalifikacij naletele na izrazito zahtevno oviro. Pomerile se bodo s turškim velikanom Fenerbahčejem, za katerega nastopa tudi slovenski reprezentant Miha Zajc, to poletje pa sta njegova soigralca postala še Edin Džeko in Dušan Tadić, zvezdnika iz BiH ter Srbije. Mariborčani so v tej evropski sezoni stežka preskočili oviri z Malte (Birkirkara) in Luksemburga (Differdange 03), tokrat pa se bodo udarili z ekipo, katere skupna tržna vrednost igralcev znaša skoraj 180 milijonov evrov. To bo drugi slovensko-turški obračun v tem tednu, v prvem je Galatasaray v torek v Stožicah premagal Olimpijo s 3:0. Mariborčani so se v Turčijo odpravili brez poškodovanega Marina Laušića, na seznamu poškodovanih se še vedno nahajajo Hilal Soudani, Gregor Sikošek in Ignacio Guerrico, med kandidati za nastop pa je povratnik Josip Iličić, ki iz serie A pomni dvoboje tako proti Zajcu kot tudi Džeku.

Mariborčani bodo na stadionu Şükrü Saracoğlu deležni podpore, na pot se odpravlja tudi navijaška skupina Viole, Hrvat Ivan Brnić pa ne izključuje presenečenja: ''Nogomet dopušča vse scenarije, storili bomo vse, da poskrbimo za presenečenje. Gremo odločno v Turčijo, z namenom, da si priigramo pozitivno izhodišče pred povratnim obračunom v Ljudskem vrtu.''

Riera prerodil Celjane

Celjani so prvo evropsko tekmo odigrali v knežjem mestu proti Vitorii (3:4), na drugi pa bodo gostitelji v Stožicah. Foto: Vid Ponikvar/Sportida Celjani zaradi neustreznosti stadiona Z'dežele za to raven tekmovanja ne bodo mogli v 3. krogu pričakati Neman Grodno v knežjem mestu. Odločili so se, da bodo trenutno drugouvrščeno ekipo beloruskega prvenstva gostili na stadionu, ki ga odlično pozna Albert Riera. Španski strateg, ki je kmalu po prihodu v Celje prerodil zasedbo in v Evropi izločil portugalskega predstavnika Vitorio iz Guimaraesa, je na stadionu Stožice vodil Olimpijo in jo v prejšnji sezoni popeljal do dvojne krone.

Usoda je hotela, da je zmaje zadnjič vodil ravno na tekmi proti Celju in jo izgubil, zdaj pa bo na istem objektu s Celjani skušal v četrtek premagati Neman in si zagotoviti dobro izhodišče pred povratnim srečanjem na Madžarskem. Neman namreč zaradi bližine vojnega žarišča v Ukrajini ne sme gostiti tekem doma. Domače tekme tako igra v Györu.

Celjani bodo celoten znesek, ki ga bodo zaslužili s prodajo vstopnic, namenili žrtvam nedavnim poplavam.

Celjani so v 2. krogu kvalifikacij senzacionalno izločili Vitorio. Foto: Reuters

Če bi Mariborčani napredovali v play-off kvalikacij, bi jih čakal zmagovalec obračuna med nizozemskim Twentejem in latvijsko Rigo, Celjani pa bi se v primeru dobrih predstav proti Nemanu za zgodovinski preboj v skupinski del evropskega tekmovanja namerili na boljšega iz dvoboja med ciprskim AEK Larnaka in izraelskim Maccabijem iz Tel Aviva.

Zahović v Belgiji, "slovenski" spopad na Poljskem

Luka Zahović bo s Pogonom gostoval pri Gentu že danes. Foto: Guliverimage Za preboj v konferenčno ligo, ki jo je v prejšnji sezoni osvojil West Ham, se poteguje ogromno slovenski nogometnih legionarjev. Edini, ki bo na delu že danes, je Luka Zahović. Slovenski reprezentant bo s Pogonom iz Ščečina gostoval v Gentu, nekdanjem klubu Marka Šulerja in Zlatana Ljubijankića.

V četrtek se obeta nov nogometni praznik v Splitu, saj bo Hajduk na razprodanem Poljudu pričakal Paok iz Soluna, nekdanje soigralce Jasmina Kurtića, ki je novega delodajalca našel v Romuniji. Pri dalmatinskem velikanu se dokazuje Jan Mlakar.

V Poznanu na Poljskem se v četrtek obeta slovenski spopad. Lech bo gostil Spartak Trnavo. Pri Lechu se je hitro po prihodu v začetni enajsterici zasidral Miha Blažič, njegov soigralec je nekdanji nogometaš Maribora Dino Hotić, pri tekmecu iz Slovaške pa se dokazujeta nekdanja soigralca pri Taboru Adrian Zeljković in Miha Kompan Breznik.

Turški Adana Demirspor, katerega je pred kratkim okrepil Amir Feratović, njegov trener pa je legendarni Nizozemec Patrick Kluivert, se bo udaril s hrvaškim Osijekom.

Vid Belec bo s Ciprčani v četrtek gostoval v Gruziji. Foto: Guliverimage/Vladimir Fedorenko

Norveški Bodo/Glimt, za katerega občasno nastopa Nino Žugelj, bo gostil armenski Pjunik, varšavska Legia, pri kateri opozarja nase Blaž Kramer, pa bo gostila dunajsko Austrio.

Apoel iz Nikozije, za katerega redno brani Vid Belec, bo gostoval v Gruziji pri Dila Gori, Dejan Petrović pa bo s hrvaško Rijeko gostoval pri ferski ekipi B36. V četrtek tako ne bo manjkalo dokazovanj klubov, ki v tej sezoni računajo tudi na slovenske nogometaše.

Konferenčna liga, kvalifikacije, 3. krog (prve tekme):

Sreda, 9. avgust:

Četrtek, 10. avgust:

Nastop v play-offu kvalifikacij ima zagotovljenih pet klubov: Aston Villa (Ang), Osasuna (Špa), Fiorentina (Ita), Eintracht Frankfurt (Nem) in Lille (Fra).