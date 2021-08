Kurtić obrnil nov list v karieri, Olimpija in Domžale po evropsko senzacijo

Izkušeni slovenski reprezentant Jasmin Kurtić je po desetih letih, ki jih je prebil v Italiji, v torek debitiral za solunski Paok in z njim izgubil na evropski tekmi na Irskem. V četrtek bosta na prvi tekmi 3. kroga konferenčne lige v gosteh skušala do ugodnega rezultata priti Olimpija in Domžale. Zmaji bodo gostovali na Portugalskem, na kar 4.500 kilometrov oddaljenih Azorskih otokih, rumena družina pa na Norveškem. Na delu bodo še številni slovenski legionarji.

V četrtek bo v kvalifikacijah za konferenčno ligo na delu še ogromno slovenskih nogometašev. Domžale se bodo predstavile na severu Evrope in jo skušale zagosti Rosenborgu, ki je leta 2019 v Evropi izločil Maribor, Olimpija pa se odpravlja na kar 4.500 kilometrov dolgo pot na Azorske otoke, kjer jo v poznih večernih urah po slovenskem času čaka dvoboj s portugalskim prvoligašem Santa Clara.

Olimpija se je izkazala na nedeljskem večnem derbiju v Stožicah. Foto: Grega Valančič/Sportida

Ljubljančani so si po sladki zmagi v nedeljskem večnem derbiju proti Mariboru (3:1) okrepili samozavest, Domžalčani pa so z zadnjo evropsko zmago na Finskem nakazali, da jim v poletnih mesecih ustreza igranje na prizoriščih v severnem delu Evrope. Slovenska klubska predstavnika v kvalifikacijah za konferenčno ligo bosta prihodnji teden na povratnih srečanjih računala na prednost domačega igrišča.

Domžalčani so v tej sezoni že izločili tekmeca iz Luksemburga in Finske. Foto: Vid Ponikvar

Izmed slovenskih legionarjev bodo v četrtek na delu Damjan Bohar, Mario Jurčević (oba Osijek), Matija Rom (Kolos), Žiga Lipušček (RFS), Adam Gnezda Čerin (Rijeka) in Dejan Trajkovski (Spartak Trnava).

Kot prvi se je ta teden predstavil Jasmin Kurtić in obrnil nov list v karieri. Izkušeni Belokranjec se je po desetih letih, ki jih je prebil na Apeninskem polotoku in nosil dres kar osmih italijanskih klubov (Palermo, Varese, Sassuolo, Torino, Fiorentina, Atalanta, Spal in Parma), preselil v Grčijo. Prvo uradno tekmo za solunski Paok je odigral v torek in na Irskem izgubil proti Bohemiansu (1:2). Grki bodo z 32-letnim slovenskim reprezentantom priložnost za napredovanje v play-off kvalifikacije za konferenčno ligo iskali prihodnji teden v "vročem" Solunu.

Liga Europa, 3. krog kvalifikacij (prve tekme): Torek, 3. avgust:

Linfield : Fola Esch 1:2

Bohemians : PAOK Solun 2:1

Jasmin Kurtić (PAOK) je vstopil v igro v 63. minuti in v sodnikovem podaljšku prejel rumeni karton. Četrtek, 5. avgust:

19.00 Rosenborg – Domžale

21.30 Santa Clara - Olimpija 18.00 KuPS - Astana

18.00 Lokomotiv Plovdiv - Köbenhavn

18.00 Soči – Partizan Beograd

18.00 Tobol - Žilina

18.45 Elfsborg - Velež Mostar

19.00 AEL Limassol - Qarabag

19.00 CSKA Sofija – Osijek (Damjan Bohar, Mario Jurčević)

19.00 Dinamo Batumi - Sivasspor

19.00 Laci - Anderlecht

19.00 Maccabi Haifa - HB Torshavn

19.00 Riga - Hibernians

19.00 Vitesse - Dundalk

19.30 Trabzonspor - Molde

20.00 Čukarički - Hammarby

20.00 Ferreira - Larne

20.00 Kolos Kovalivka (Matija Rom) - Šahtar Karagandi

20.00 Priština - Bodo/Glimt

20.00 Slask Vroclav - Hapoel Beršeba

20.00 Vojvodina - Lask Linz

20.30 Gent – RFS (Žiga Lipušček)

20.30 Luzern - Feyenoord

20.45 Hibernian – Rijeka (Adam Gnezda Čerin)

20.45 The New Saints – Viktoria Plzen

20.45 Spartak Trnava (Dejan Trajkovski) - Maccabi Tel Aviv

21.00 Breidablik - Aberdeen

21.00 Rakow - Rubin Kazan

21.00 Shamrock Rovers - Teuta

21.00 Ujpest - Basel