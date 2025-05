Evropsko ligo je prejšnji teden osvojil Tottenham, v soboto se bosta v finalu lige prvakov za naslov evropskega prvaka spopadla PSG in Inter, kdo pa bo najboljši v konferenčni ligi? Za krono v tretjem najmočnejšem evropskem tekmovanju se bosta zvečer v Vroclavu na Poljskem spopadla Chelsea in Betis. Komu bo predsednik Uefe Aleksander Čeferin v roke predal pokal? Spektakel se bo začel ob 21. uri.

Spopadla se bosta kluba iz najmočnejših lig na svetu, Anglije in Španije, ki prejemata zelo malo zadetkov. V tej sezoni sta jih v konferenčni ligi na 30 tekmah skupno prejela le 23. Vseeno se ne moreta pohvaliti z najboljšo statistiko, kar zadeva prejete zadetke na tekmo. V tej prvini je v tej sezoni najboljša ljubljanska Olimpija, njen vratar Matevž Vidovšek pa je ohranil čisto mrežo kar na devetih dvobojih.

Matevž Vidovšek je v tej sezoni kar na devetih evropskih tekmah ostal nepremagan. Foto: Filip Barbalić

Kateri udeleženec konferenčne lige je prejemal najmanj zadetkov na tekmo? (upoštevane so tudi kvalifikacijske tekme):

Klub (država) Povprečje Prejeti goli Tekme 1. Olimpija (Slo) 0,64 9 14 2. Betis (Špa) 0,75 12 16 3. Chelsea (Ang) 0,79 11 14 4. Vitoria Guimaraes (Por) 0,86 12 14 5. Omonia Nikozija (Cip) 0,93 13 14

Slovenski prvak se v tej sezoni ni pomeril z nobenim izmed finalistov, je pa to izkušnjo doživelo Celje. Slovenski pokalni zmagovalci so pod taktirko neustrašnega Alberta Riere v ligaškem delu gostovali pri Betisu. Čeprav so se morali sprijazniti z vlogo avtsajderja, se v Andaluzijo niso podali z belo zastavo. S pogumno in napadalno igro so še kako namučili favorite, ki so se srečno rešili in si zmago zagotovili v zadnjih sekundah (2:1), Celjani pa so tik pred tem zapravili ogromno priložnost za zmago, ki bi zelo odmevala v Evropi.

Betis se je lani namučil, da je na domačem stadionu premagal Celje z 2:1. Foto: Guliverimage

Chelsea lahko oplemeniti zbirko

Na stavnicah je favorit Chelsea, ki je v tej sezoni v konferenčni ligi dobil kar 11 od 12 tekem. Betis je na drugi strani zmagal na le polovici vseh srečanj (7 od 14). Varovanci Enza Maresce so na Poljsko prišli dobro razpoloženi, saj so si v nedeljo v zadnjem krogu angleškega prvenstva z zmago v Nottinghamu (1:0) zagotovili vstopnico za ligo prvakov. Londončani bodo v finalu pogrešali štiri igralce. To so Wesley Fofana, Omari Kellyman, Mihailo Mudrik in Aaron Anselmino.

Trener Chelseaja Enzo Maresca je kot igralec štiri leta nosil dres Seville. Navijači Betisa ga tako nimajo pretirano radi, najbolj neprijetne spomine imajo na mestni derbi pred 20 leti, ko je Maresca dosegel edini zadetek na srečanju (1:0) in Sevillo popeljal do prestižne zmage nad Betisom. Foto: Reuters

Chelsea lahko z današnjo zmago postane prvi klub, ki je osvojil vsa različna evropska tekmovanja. Modri so dvakrat osvojili ligo prvakov, dvakrat ligo Europa, dvakrat evropski superpokal, dvakrat pa tudi nekdanji pokal pokalnih zmagovalcev. Za nameček so leta 2021 postali tudi svetovni prvaki. Konferenčno ligo, ki bo danes dobila šele četrtega zmagovalca v zgodovini, so do zdaj osvojili Roma, West Ham in Olympiakos Pirej.

Chelsea se je v angleškem prvenstvu uvrstil med najboljših pet klubov in si s tem zagotovil nastop v ligi prvakov. Foto: Reuters

Pellegrini odlično pozna Anglijo

Betis je v polfinalu izločil Fiorentino, celjskega evropskega krvnika. Zeleno-beli iz Seville bodo za razliko od Chelseaja, ki je v preteklosti odigral že ogromno evropskih finalnih srečanj, v sklepnem dejanju kateregakoli evropskega tekmovanja zaigrali prvič.

Betis vodi Čilenec Manuel Pellegrini, ki ima veliko izkušenj tudi z angleškim nogometom, saj je v preteklosti vodil Manchester City in West Ham, pri londonskem klubu pa je bil njegov asistent prav današnji tekmec Enzo Maresca.

Manuel Pellegrini je na poti do finala premagal tudi Celjane. Foto: Reuters

Pellegrini ne bo mogel računati na kar nekaj poškodovanih igralcev (Hector Bellerin, Diego Llorente, Marc Roca in Chimy Avila), Argentinec Giovani Lo Celso je vprašljiv, največjo moč v napadu pa bi lahko predstavljal Brazilec Antony. Odkar v Španiji nastopa kot posojen nogometaš Manchester Uniteda, se je prerodil, še vedno pa je v izjemni formi tudi nekdanji zvezdnik madridskega Reala Isco, ki je z belimi baletniki kar štirikrat osvojil ligo prvakov.

Betis še nikoli ni igral v finalu evropskega tekmovanja. Pohvali se lahko z enim naslovom španskega prvaka iz sezone 1934/35 in tremi lovorikami v španskem pokalu (1976/77, 2004/05, 2021/22). Foto: Reuters

Verjetni začetni enajsterici: Betis: Vieites; Sabaly, Bartra, Natan, Rodriguez; Cardoso, Altimira; Antony, Isco, Fornals; Bakambu. Chelsea: Jörgensen; James, Chalobah, Colwill, Cucurella; Caicedo, Fernández; Neto, Palmer, Madueke; Jackson.

Konferenčna liga, finale:

Sreda, 28. maj:

Lestvica ligaškega dela: