Evropsko ligo je osvojila Aston Villa, kdo pa bo najboljši v konferenčni ligi? V finalu najmlajšega evropskega klubskega tekmovanja se bosta zvečer v Leipzigu udarila Crystal Palace in Rayo Vallecano. Za oba finalista je to vrhunec evropskih dosežkov v zgodovini klubov, vloga favorita pa na stavnicah pripada Londončanom, ki bi se lahko na seznamu zmagovalcev pridružili sosedoma z Otoka, West Hamu in Chelseaju. Klub iz predmestja Madrida se na drugi strani poteguje za posebno čast, saj lahko postane prvi španski zmagovalec konferenčne lige.

Zvečer se bosta ob 21. uri v Leipzigu na stadionu Red Bull Arena, ki ga odlično poznata nekdanja rdeča bika Benjamin Šeško in Kevin Kampl, za evropsko lovoriko pomerila Crystal Palace in Rayo Vallecano.

Slovenski nogometni zvezdnik in napadalec Manchester Uniteda Benjamin Šeško odlično pozna prizorišče današnjega finala konferenčne lige. Foto: Guliverimage

To bo finale konferenčne lige, v kateri se je v tej sezoni izkazal tudi aktualni slovenski prvak Celje. Grofje so izpadli v osmini finala, kluba iz Londona in predmestja Madrida pa sta šla do konca in poskrbela, da bosta danes v središču pozornosti ljubiteljev nogometa v Evropi.

Anglija lovi zgodovinski trojček

Anglija naskakuje zgodovinski podvig Italije, ki ji je leta 1990 uspel izjemen dosežek, saj so njeni klubi osvojili vse tri evropske lovorike. Tega ni uspelo ponoviti še nikomur, letos pa bi lahko po stopinjah italijanskih klubov (AC Milan, Sampdoria in Juventus) šli angleški predstavniki.

Crystal Palace, za mnoge favorit v finalu konferenčne lige, je zadnji trening opravil na Otoku. Foto: Reuters

Aston Villa iz Birminghama je navdušila v evropski ligi, zvečer bo skušal Crystal Palace upravičiti vlogo favorita v finalu konferenčne lige, v soboto pa bo Arsenal v Budimpešti v finalu lige prvakov skušal prekrižati načrte branilcu naslova PSG ter se mu maščevati za lanski izpad v polfinalu. Če bi se angleškim klubom posrečil stoodstotni izkupiček v letošnjih finalnih nastopih, bi torej pisali zgodovino.

Londončanom gre v konferenčni ligi imenitno

Nogometaši Raya Vallecana so v torek preizkusili zelenico v Leipzigu. Foto: Reuters To bo šele peti finalni dvoboj v zgodovini najmlajšega evropskega klubskega tekmovanja, v katerem so do zdaj najuspešnejši angleški predstavniki. Dve lovoriki sta končali na Otoku, osvojila sta ju kluba iz Londona West Ham in Chelsea, na seznam zmagovalcev pa sta se vpisala še Roma (Italija) in Olympiakos (Grčija). Rayo Vallecano, ki bo danes podobno kot Crystal Palace igral prvi evropski finale, lahko tako postane prvi španski zmagovalec konferenčne lige.

Zmagovalca čaka imenitna nagrada, zagotovljen nastop v ligaškem delu lige Europa v sezoni 2026/27. Ker si tako Crystal Palace kot Rayo Vallecano v domačih tekmovanjih nista priigrala evropske vozovnice, bo njuna motivacija za današnjo zmago v Leipzigu še toliko večja.

Navijači Raya Vallecano so tako pozirali z velikansko repliko pokala, namenjenega zmagovalcu konferenčne lige. Foto: Reuters

Klub iz južnega dela Londona, ki je lani osvojil pokal FA, nato pa bil najboljši še v angleškem superpokalu, tako lovi svojo tretjo lovoriko. V izločilnih bojih je v Evropi na poti do finala izločil Zrinjski Mostar, AEK Larnako, Fiorentino in Šahtar Doneck, medtem ko je bil Rayo Vallecano boljši od Samsunsporja, celjskih krvnikov AEK Atene ter Strasbourga.

Avstrijec lahko prepreči popolno prevlado Špancev

Inigo Perez bo skušal Rayu priigrati prvo lovoriko v zgodovini kluba. Foto: Reuters Rayo še čaka na prvo klubsko lovoriko, v španski la ligi pa ni bil še nikoli uvrščen višje od osmega mesta. Komaj 38-letni trener Inigo Perez bi lahko tako danes poskrbel za zgodovinski dosežek, na drugi strani pa ima 51-letni Avstrijec Oliver Glasner, ki vodi Crystal Palace, že izkušnje z osvajanjem tako domačih kot tudi evropskih lovorik. Leta 2022 je osvojil evropsko ligo z Eintrachtom iz Frankfurta.

Če bo slovenski severni sosed uspešen tudi danes, bo preprečil popolno prevlado španskih trenerjev. Unai Emery je Aston Villo prejšnji teden popeljal do lovorike v ligi Europa, v finalu lige prvakov pa se bosta v trenerskem obračunu spopadla rojaka Mikel Arteta (Arsenal) in Luis Enrique (PSG).

Če bo avstrijski trener Oliver Glasner Crystal Palace popeljal do zmage v konferenčni ligi, bo edini nešpanski strateg, ki bo v tej sezoni osvojil evropsko lovoriko. Foto: Reuters

Glavni sodnik današnjega finala bo Italijan Maurizio Mariani, lovoriko pa bo kapetanu zmagovalcev izročil predsednik Evropske nogometne zveze Aleksander Čeferin.

