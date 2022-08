Maribor odpira vrata še enemu Hrvatu, Belca reši le podvig

Damir Krznar pripravlja Maribor na gostovanje na stadionu, kjer se je leta 2020 z zagrebškim Dinamom veselil napredovanja v kvalifikacijah za ligo prvakov. Foto: NK Maribor Mariborčane čaka najpomembnejša evropska tekma sezone. V Romuniji bodo v četrtek lovili možnost preboja v skupinski del konferenčne lige. Če bi bili uspešni, bi si zagotovili še šest tekem v Evropi, evropsko sezono bi podaljšali vsaj do začetka novembra, v klubsko blagajno pa bi zgolj za uvrstitev kapnili trije milijoni evrov nagrade Evropske nogometne zveze (Uefa). Vijolice tako pred srečanjem v Cluju ne skrivajo visoke motivacije.

Novi trener Damir Krznar je prekinil niz šestih zaporednih porazov, pod katere se je podpisal njegov predhodnik Radovan Karanović. Hrvat je nanizal dva remija. Najprej se je razšel brez zadetkov proti Cluju, nato se je brez zmagovalca, čeprav je proti Celju vodil že z 2:0, razšel še v 1. SNL. Krznar bo lahko v Cluju za spremembo od prve tekme računal tudi na Nemanjo Mitrovića in Jana Repasa, ki sta odslužila kazen kartonov. Dvoboj se bo v Cluju začel v četrtek ob 19. uri.

Kdo je Marko Tolić?

Marko Tolić je 26-letni ofenzivni zvezni igralec, ki v zadnjem obdobju pri Dinamu ni deležen večje minutaže. Obeta ogromno, njegova vrednost na mednarodni nogometni tržnici po oceni Transfermarkt znaša poldrugi milijon evrov, novi trener Dinama Damir Krznar, ki ga je že vodil v Zagrebu, pa je prepričan, da bi lahko zasedbi Maribora predstavljal dodano vrednost. Hrvaški mediji napovedujejo, da je sklenitev sodelovanja med slovenskim in hrvaškim prvakom tik pred koncem, tako da bi se lahko Tolić po sredinem dvoboju med Dinamom in Bodo/Glimt že poslovil od soigralcev in preselil v mesto ob Dravi.