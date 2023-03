Konec sezone, zvezdnik PSG mora na operacijo

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Zaradi ponavljajočih se težav z gležnjem mora zvezdnik PSG in brazilske reprezentance Neymar na operacijo, kar zanj najverjetneje pomeni konec sezone.

Brazilski napadalec Neymar je imel težave z gležnjem že na decembrskem svetovnem prvenstvu v Katarju. Te so se ponavljale tudi v prejšnjih dveh mesecih. Izpustil je štiri od zadnjih šestih ligaških tekem za PSG. Zato so se zdaj pri pariškem klubu odločili, da ga pošljejo na operacijo. Operiran bo v Katarju. Nato ga čaka od tri do štiri mesece okrevanja, kar pomeni, da je aktualna klubska sezona zanj bolj ali manj končana.

Neymar je dal na 20 tekmah francoskega prvenstva 13 golov (in še za 11 golov podal). V ligi prvakov je zadel dvakrat (šest tekem). A ker ima PSG vročega Kyliana Mbappeja (18 golov) vseeno ostaja prvi favorit za francoski naslov prvaka. Tu je seveda tudi še Lionel Messi, ki je v ligue 1 to sezono zabil prav toliko golov kot Neymar (13). Na prvem mestu ligaške lestvice imajo osem točk prednosti pred prvim zasledovalcem. To je Marseille.