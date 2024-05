Selektor nizozemske nogometne reprezentance Ronald Koeman je izbral 26 igralcev, na katere bo računal na evropskem prvenstvu v Nemčiji. Med njimi nekoliko presenetljivo ni branilca Borussie iz Dortmunda, finalista letošnje lige prvakov, Iana Maatsna, s širšega seznama so odpadli še Quinten Timber, vratar Nick Olij in Marten de Roon.

Slednjega, nogometaša zmagovalca evropske lige Atalante, je zaustavila poškodba. Z njo sta se spopadala tudi Frenkie de Jong in Memphis Depay, ki pa sta vseeno na Koemanovem seznamu.

Nizozemci, evropski prvaki leta 1988, bodo do prvenstva odigrali pripravljalni tekmi proti Kanadi 6. junija in Islandiji štiri dni pozneje. Takoj zatem se bodo preselili v svoj bazni tabor v Wolfsburgu, 16. junija pa odigrali prvo tekmo na prvenstvu proti Poljski. V njeni skupini D sta še Avstrija in Francija.

Seznam nizozemske reprezentance:



- vratarji: Justin Bijlow (Feyenoord), Mark Fleken (Brentford), Bart Verbruggen (Brighton)



- branilci: Nathan Ake (Manchester City), Daley Blind (Girona), Stefan de Vrij (Inter Milano), Lutsharel Geertruida (Feyenoord), Denzel Dumfries (Inter Milano), Matthijs de Ligt (Bayern), Jeremy Frimpong (Bayer Leverkusen), Micky van de Ven (Tottenham), Virgil van Dijk (Liverpool)



- zvezni igralci: Frenkie de Jong (Barcelona), Ryan Gravenberch (Liverpool), Teun Koopmeiners (Atalanta), Tijjani Reijnders (Milan), Jerdy Schouten (PSV Eindhoven), Xavi Simons (Leipzig), Joey Veerman (PSV Eindhoven), Georginio Wijnaldum (Al Ettifaq)



- napadalci: Steven Bergwijn (Ajax Amsterdam), Brian Brobbey (Ajax Amsterdam), Memphis Depay (Atletico Madrid), Cody Gakpo (Liverpool), Donyell Malen (Borussia Dortmund), Wout Weghorst (Hoffenheim).