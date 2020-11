Klopp brez dlake na jeziku: Konec je z nami, ampak vem, da vam je vseeno #video

V pogovoru za televizijo Sky je opozoril na dejstvo, da se nogometaši Liverpoola, pa tudi nogometaši iz ostalih klubov, ki so močno zdesetkani zaradi poškodb, bolezni ali izčrpanosti nogometašev, še dodatno uničujejo v prenatrpanem urniku, ki ga kroji televizijski razpored.

Kot krivca za nastalo situacijo Klopp vidi televizijske hiše, ki vztrajaj pri tem, da se odigrajo vse klubske in reprezentančne tekme, da bi se jim obrestovale drago plačane televizijske pravice.

Klopp se je v izjavi obregnil ob televizijo Sky in BT Sport. "Če se vi (Sky, op. a.) in BT Sport ne dogovorita, potem je z nami konec. Če nadaljujemo s tekmami ob sredah in četrtkih za ligo prvakov in reprezentanco ter v soboto in nedeljo za angleško ligo, nisem prepričan, da bomo sezono končali z 11 zdravimi igralci. Vem, da vas to ne briga, in ravno to je problem," je bil oster Klopp.

Dejal je, da na težavo ne opozarja zgolj zaradi igralcev Liverpoola, ampak je problematika precej širša in se nanaša na celotno falango angleških nogometašev, ki bodo prihodnje leto svojo državo zastopali na evropskem prvenstvu.

"Če me nekdo samo še enkrat spomni na televizijske pravice, bom zares ponorel. Zavedam se, da je treba spoštovati podpisane dogovore s televizijskimi hišami, ampak ti dogovori niso bili ne pripravljeni, niti podpisani v času koronasezone."

"Izgleda, da si je Saka (Bukayo Saka, op. a.) za vikend na tekmi Premiershipa poškodoval koleno, in to po tem, ko je v zgolj tednu dni za angleško reprezentanco odigral kar tri tekme," je dodaten razlog za svojo jezo pojasnil Klopp.

Opozoril je tudi na dejstvo, da je njegova klop enostavno prekratka. "Govorijo nam, naj rotiramo igralec. Katere igralce? Ostali so nam samo še otroci," je dejal.

Vsi se moramo prilagoditi novi situaciji. Tudi midva se zdaj pogovarjava v maskah. Vse se je spremenilo, življenje se je spremenilo, isti ostajajo samo dogovori s televizijskimi hišami, ki imajo na vsak ugovor enak odgovor: To je naše in mi vam tega ne dovolimo."

