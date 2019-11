Kazenska ovadba za nogometaša, ki je z brco ubil kokoš

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Hrvaško društvo za zaščito živali je danes napovedalo, da bodo zaradi kaznivega dejanja uboja in trpinčenja živali kazensko ovadili nogometaša kluba Jelengrad Ivana Gazdeka, ki je na nogometni zelenici med nižjeligaško tekmo z nogo namenoma brcnil kokoš in jo ubil. Ob tem so spomnili, da je za tovrstno kaznivo dejanje predvidena tudi zaporna kazen.

"Kokoši nenehno vdirajo na igrišče, zato se tekme ves čas prekinjajo," se je branil nogometaš Jelengrada Ivan Gazdek. Foto: Shutterstock

Osupli smo zaradi nešportnega in nehumanega vedenja nogometaša, ki je med tekmo druge lige sisaško-moslavške županije med kluboma Jelengrad in Jesenovac namenoma ubil kokoš, so zapisali v današnjem sporočilu za javnost združenja Prijatelji životinja.

"Kokoši sem hotel pregnati, brcnil sem in eno po nesreči ubil, je... ga"

Trdijo, da je mladi nogometaš stekel proti kokošim, ki so zašle na nogometno igrišče, ter eno od njih, ki ji ni uspelo pravočasno pobegniti, brcnil z nogo in jo ubil. Nato jo je vrgel z igrišča. Sodnik mu je zaradi tega podelil rdeči karton, v njegovem klubu pa so napovedali, da ga ne bodo dodatno kaznovali.

Mediji objavljajo tudi posnetek incidenta, ogledate si ga lahko na tej povezavi, sicer pa se je 23-letni nogometaš zagovarjal, da je bil v trenutku napada na kokoši nervozen, saj se je tekma pri izidu 2:1 za Jelengrad lomila.

"Verjemite mi, ni bilo nalašč. Tekma je bila napeta in bil sem nervozen. Kokoši nenehno vdirajo na igrišče, zato se tekme ves čas prekinjajo. Teren je poln iztrebkov, razmere so nehigienske. Kokoši sem hotel pregnati, brcnil sem in eno po nesreči ubil, je... ga," je povedal za 24 sata. Po tekmi se je lastnici kokoši opravičil v pismu, kupil pa ji je tudi novo kokoš, poročajo hrvaški mediji.

Prijatelji živali: Nogometaš se je vedel kot strahopetec

V društvu prijateljev živali pa menijo, da se je nogometaš do živali, ki je poginila v bolečinah, vedel kot strahopetec. Ostro so obsodili dogodek in napovedali, da bodo Gazdeka kazensko ovadili zaradi uboja ali trpinčenja živali. Za tovrstno kaznivo dejanje je na Hrvaškem predvidena kazen tudi do enega leta zapora. Menijo, da je kršil tudi zakon o prekrških, ki za trpinčenje živali v javnosti predvideva denarno kazen.

Objavili so tudi fotografije dogodka in poudarili, da bi bilo kaznovanje tovrstnega nasilja pomembno tudi kot sporočilo, da za nobeno nasilje ni opravičila. Zato so zavrnili njegovo pojasnilo, da je bilo ravnanje posledica stresa med tekmo.

Spomnili so na primer iz leta 2013 iz Argentine, ko je klub CS Bella Vista izključil svojega nogometaša, ker je psa, ki je pritekel na igrišče, zgrabil za vrat in ga vrgel v ograjo.