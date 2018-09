Katastrofa, kot je Hrvaška ne pomni

Hrvaška nogometna reprezentanca je le slaba dva meseca po zgodovinskem podvigu, drugem mestu na svetovnem prvenstvu v Rusiji, izgubila dvoboj lige narodov na gostovanju v Španiji z 0:6. To je najtežji poraz hrvaške izbrane vrste vseh časov, ki je močno odjeknil po svetu, v Španiji pa poskrbel za val navdušenja in optimizma, kar se tiče prihodnosti rdeče furije.

Rdeča furija je ognjenim prizadejala najvišji poraz v zgodovini. Pred tem je hrvaška reprezentanca največjo nemoč prikazala pred slabim desetletjem, ko jo je Anglija v kvalifikacijah za SP 2010 nadigrala s 5:1. Tokrat je bila končna razlika še izrazitejša.

Španija je v polno zadela kar šestkrat. Po trikrat v vsakem polčasu, tako da so se nekateri privoščljivi kritiki spraševali o tem, ali so Španci in Hrvati igrali nogomet ali tenis, kjer velja zmaga v nizu brez izgubljene (6:0) za veliko ponižanje, kjer tekmecu v teniškemu žargonu zavežeš kravato.

Španija : Hrvaška 6:0 (3:0) Strelci: Saul Niguez 24., Asensio 33., Kalinić 35./ag., Rodrigo 49., Ramos 57., Isco 75.

Fantastični Asensio: Hrvaška je bila poseben izziv

Španci so prizadejali Hrvaški najvišji poraz v zgodovini nogometa. Foto: Reuters ''Igrali smo proti reprezentancam, ki so bile visoko uvrščene na svetovnem prvenstvu. Zaradi tega je bil to za nas poseben izziv,'' je po zmagah v ligi narodov, kjer so najprej na Wembleyju premagali Anglijo (četrtouvrščena reprezentanca na SP 2018), nato pa na domačih tleh, kjer niso izgubili že 15 let, ponižali Hrvaško (finalistka SP 2018) kar s 6:0, izpostavil Marco Asensio.

Mladi as madridskega Reala, strelec in kar trikratni asistent, obenem pa tudi najbolj zaslužen igralec za avtogol vratarja Lovra Kalinića, je vesel, da je Španija hitro prebolela zahtevno obdobje, v katerem je na SP 2018 izpadla v osmini finala, pred tem pa se morala ukvarjati še s posledicami nenadne zamenjave selektorja.

Ponosni Enrique: Ugasnili smo ekipo z Modrićem in Rakitićem

Španci so napovedali, da bi se lahko že kmalu vrnili na evropski vrh. Foto: Reuters Novi selektor Luis Enrique, ki je na odgovornem položaju zamenjal začasno rešitev, ki jo je poosebljal Fernando Hierro, je navdušil navijače. Pirenejski polotok se z grenkim nasmehom sprašuje, kakšna bi bila pot Španije na letošnjem mundialu v Rusiji, če bi jo že takrat vodil Enrique.

''Na začetku tekme bi lahko Hrvaška dosegla zadetek, a smo nato prevzeli nadzor in bili boljša ekipa. Bilo je fantastično. Na začetku smo bili malce preplašeni, nato pa zaigrali popolno in dosegli prekrasne zadetke,'' je vzhičeno po nenadejano visoki zmagi dejal španski selektor in ponosno našteval recept, s katerim je povsem zasenčil Hrvate.

Kapetana Luka Modrć in Sergio Ramos, velika prijatelja pri Realu, sta si po tekmi izmenjala drese:

Ramos and Modric exchanging shirts after the game. pic.twitter.com/ut2jPcYXhv — Real Madrid 🇬🇭🇬 (@RealmadridGh) September 11, 2018

''Ugasnili smo ekipo, ki ima v zvezni vrsti Modrića in Rakitića! Igrali smo hiter, navpičen nogomet, se odlično gibali po igrišču, bili iznajdljivi v prostoru med linijami, Ramos je menjal igralno stran, prodirali smo prek krilnih položajev, Rodrigo se je izkazal s hitrostjo, Busquets z podajami, novinec Ceballos pa me je navdušil s tem, kako je povsem razorožil Modrića,'' je našteval nekdanji trofejni trener Barcelone, ki je na dobri poti, da v skupini v najmočnejši ligi A lige narodov osvoji prvo mesto in si s tem zagotovi nastop na zaključnem turnirju, kjer se bo odločalo o krstnem zmagovalcu novopečenega tekmovanja.

Enrique po dveh zmagah vseeno noče poleteli v izjavah, še manj pa v dejanjih. Izbrance opozarja, da lahko popravijo še nekaj stvari. ''Ne potrebujemo evforije. Nismo si še zagotovili prvega mesta v skupini, moramo še enkrat premagati Anglijo ali pa Hrvaško,'' je dejal 48-letni španski strokovnjak, rojen v Gijonu.

Dalić priznal: Španci so nas razbili

Svetovni podprvaki po visokem porazu v Elcheju niso skrivali zaskrbljenosti. Foto: Guliver/Getty Images Kako pa so katastrofalen poraz v Elcheju sprejeli Hrvati? Selektor Zlatko Dalić je objokoval tri zrele priložnosti, ki so si jih njegovi izbranci priigrali v začetku tekme. Niso jih izkoristili, žoga je vedno švignila mimo vrat, ostalo je 0:0.

''Takrat smo izginili z igrišča. Ni bilo več dvobojev, agresivnosti, sledil je razpad sistema. Kot da nam bi nekdo ugasnil luč. Španci so nas razbili. Čestitke tekmecu, to je za nas velika šola. Zdaj vemo, da imamo težavo. Nismo se zmožni vedno vračati, ko zaostajamo, tako kot smo to počeli na svetovnem prvenstvu. Prejeli smo šest zadetkov, kar je težko sprejeti,'' je bil razočaran Dalić.

Priljubljeni selektor, ki je bil sredi julija, ko je hrvaške nogometne junake na ulicah pričakala neizmerna evforija, največji junak ''srebrne'' generacije, je prišel do spoznanja, da je prevetrena reprezentanca zašla v slepo ulico. V ekipi ni več Danijela Subašića, Maria Mandžukića in Vedrana Ćorluke, ki so se poslovili od državnega dresa, zaradi zdravstvenih težav so manjkali Dejan Lovren, Ante Rebić, Andrej Kramarič in Ivan Strinić, še pri rezultatu 0:0 pa se je poškodoval Šime Vrsaljko.

Premešana postava se ni zmogla enakovredno kosati s Španci. Na začetku srečanja je še šlo, takrat je pred španskimi vrati dišalo po zadetku Hrvaške, nato pa je zadetek Saula naznanil rdeči stampedo, ki je poteptal gostujoče nogometaše in poskrbel za najtežji poraz Hrvaške vseh časov. Bil je tako boleč, da zvezdniki, ki so poleti v Rusiji poskrbeli za enega največjih dosežkov v zgodovini hrvaškega športa, sprva sploh niso stopili pred novinarske mikrofone televizijskih ekip.

Modrić: Nedopustno je, da tako razprodajamo ugled

Luka Modrić kar ni mogel verjeti, kaj si je privoščila Hrvaška na gostovanju v Španiji. Foto: Guliver/Getty Images Kapetan Luka Modrić, eden izmed treh kandidatov za naziv najboljšega nogometaša na svetu, je pozneje po poročanju hrvaškega športnega dnevnika Sportske novosti dejal: ''Ta poraz je zelo boleč. Ko smo prejeli prvi zadetek, smo povsem razpadli. Vsak je začel igrati zase, nismo pomagali drug drugemu, stali smo daleč proč od igralcev, kar pa se ti proti tako dobri ekipi kot je Španija hitro maščuje. Na koncu je rezultat, to je res žalostno, še ugoden. Iz tega poraza se moramo nekaj naučiti,'' je zvezni igralec Reala, ki je po tekmi čestital kar šestim klubskim soigralec v udarni enajsterici Španije, dejal, da se bo Hrvaška brez pristopa, ki je krasil igralce na SP 2018, težko kosala s tekmeci, še zlasti tako močno in razigrano reprezentanco, kot je Španija.

''Nedopustno je, da tako razprodajamo ugled, ki smo si ga tako težko prislužili.''

Španija je postala sporočilo svetu

Zadovoljen ni mogel biti niti slavljenec Ivan Rakitić, ki je proti Španiji, kjer si služi kruh, tam pa bo tudi živel po koncu kariere, vknjižil jubilejni stoti nastop v dresu s prepoznavno hrvaško šahovnico. Rekorden poraz se je pripetil le nekaj dni po remiju na gostovanju z evropsko prvakinjo Portugalsko (1:1). Takrat se je igrala prijateljska tekma, Hrvaška pa je igrala neprimerno bolje kot v Španiji, kjer je zadala navijačem velik glavobol. Tako se slovenska južna soseda le dva meseca po izjemnem uspehu v Rusiji sprašuje, kako popraviti vtis s srečanja v Elcheju, ki je zaradi razpleta in velike španske premoči močno odjeknil po svetu.

Kockasti so le dva meseca po ogromni senzaciji, drugem mestu na SP 2018, doživeli hud udarec. Foto: Reuters

''Španija je poslala sporočilo svetu, da se je vrnila. Furija je po izjemni predstavi pometla s svetovnimi podprvaki,'' so ponosno poudarili v španskem športnem dnevniku Marca. In niso edini, ki tako razmišljajo. Kaj bo šele, ko bo imel Enrique na razpolago najmočnejšo zasedbo. Proti Hrvaški sta denimo manjkala Diego Costa in Jordi Alba, velikani Andres Iniesta, Gerard Pique (Barcelona je imela v začetni enajsterici le enega nogometaša) in David Silva pa so se po SP 2018 poslovili od državnega dresa. Ni kaj,

Španija je pod vodstvom Enriqueja hitro prebrodila krizo in se vrnila v krog najboljših evropskih reprezentanc. Za Hrvaško velja obratno, saj jo bo rekorden poraz še dolgo pekel, pred oktobrskim gostovanjem Anglije na prazni reški Rujevici (kazen Uefe zaradi nešportnega obnašanja hrvaških navijačev na EP 2016) pa v slačilnici ne bo čutiti pretirane sproščenosti.